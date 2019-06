Jonge bestuurder weigert bloedproef: “Uw kamikazegedrag, dat is om problemen vragen” VHS

04 juni 2019

14u57 0 Kortrijk Hij zegt gevlucht te zijn nadat hij werd aangevallen, maar de politierechter in Kortrijk slikte de uitleg van Benoit D. niet. De jonge bestuurder werd aan de kant gezet nadat hij op de snelweg de ene inbreuk na de andere pleegde. Hij was zo dronken dat hij geen ademtest kon afleggen maar stapte nadien toch weer in zijn wagen.

De politie merkte vorig jaar in april een wagen op die met gedoofde lichten reed en over de E17 zwalpte. De bestuurder droeg geen veiligheidsgordel. Het voertuig, waarvan de keuring vervallen was, kon uiteindelijk op de parking van het Shell-tankstation in Marke aan de kant gezet worden. Bestuurder Benoit D. moest uitstappen. Hij was zo dronken dat hij geen ademtest kon afleggen. Toen de politie hem een bloedproef voorstelde, weigerde hij dat categoriek. Toen de vaststellingen afgerond waren, kwam een taxi de dronken automobilist ophalen. Maar die gaf de taxichauffeur opdracht om hem weer tot aan z’n wagen te rijden. Benoit D. stapte weer in en reed opnieuw weg.

Geen verklaring voor zijn gedrag

De automobilist stond zo beschaamd als wat voor de politierechter. “Ik heb echt geen verklaring voor mijn gedrag”, klonk het. In het proces-verbaal staat te lezen dat D. verklaarde te zijn gevlucht nadat hij werd aangevallen. “Denkt u nu werkelijk dat ik zoiets geloof?”, vroeg de rechter hem. “Ondanks uw jonge leeftijd bent u al twee keer veroordeeld voor rijden onder invloed van alcohol. Bent u van plan om zo snel mogelijk een palmares op te bouwen misschien? Met dergelijk kamikazegedrag vraag je alleen maar om problemen.” D. beloofde plechtig dat het nooit meer zal gebeuren. Door z’n eerdere veroordelingen komen zijn nieuwe fratsen hem wel duur te staan: 5.120 euro boete en acht maanden rijverbod. Als Benoit D. op termijn ooit z’n rijbewijs wil terugkrijgen, moet hij eerst opnieuw slagen voor zowel het praktisch als het theoretisch rijexamen. Ook moet hij met goed gevolg medische en psychologische testen doorstaan.