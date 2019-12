Jonge advocaten 24 uren lang in de weer voor De Warmste Toga LSI

10 december 2019

14u56

Bron: LSI 6 Kortrijk 24 uren lang activiteiten in en rond het nieuwe gerechtsgebouw van Kortrijk langs de Beheerstraat. Dat is het concept van De Warmste Toga. Een organisatie van de Conferentie Jonge Balie van Kortrijk, een verzameling jonge advocaten van de Kortrijkse balie, in het kader van de Warmste Week. De opbrengst gaat uiteraard naar een goed doel.

Op donderdag 19 december om 19 uur geeft de Conferentie het startschot. De avond en nacht worden ingepalmd door een optreden van Rolling The Stones, een openluchtfilm en silent disco. De bar blijft de hele avond en nacht en zelfs 24 uren lang open. Energie bijtanken kan de vrijdagochtend al vanaf 7 uur met een kerstontbijt. Tegen de middag volgen aperitief en kerstmaal. De Kerstman, koffie, taart en volksspelen sluiten de 24 uren af. Vanaf 18 uur trekken de organisatoren tot slot met een fakkeltocht richting Warmste Huis op het wat verderop gelegen Nelson Mandelaplein. Daar zal een cheque met de opbrengst overhandigd worden.

Op de activiteiten zijn advocaten, rechtbankpersoneel maar ook alle andere geïnteresseerden of sympathisanten welkom. Voor het kerstmaal (25 euro) en ontbijt (5 euro) moet ingeschreven worden. Dat kan via info@cjbkortrijk.be. Er kunnen ook steunkaarten gekocht worden. Leden van de Conferentie zijn daarvoor regelmatig in de twee Kortrijkse gerechtsgebouwen aanwezig. “Het gaat niet alleen om de inzameling van geld”, vertelt de voorzitter van de Conferentie Jonge Balie Kortrijk Bram Van den Bunder uit Avelgem. “Rond het gerechtsgebouw willen we zorgen voor beleving én de advocatuur positief in het daglicht plaatsen. We kregen al heel wat steun van de Raad van de Orde en sponsors.”

De opbrengst van alle activiteiten gaat integraal naar de Warmste Week. Het goede doel is vzw Kompas. Deze organisatie tracht een persoonlijke oplossing te bieden aan personen die in een neerwaartse spiraal terecht zijn gekomen door het gebruik van drugs. “Via ons beroep nemen wij vaak de verdediging van deze mensen op ons en met deze actie willen wij hen ook achter de schermen via de begeleiding van Het Kompas verder ondersteunen”, klinkt het nog bij Bram Van den Bunder.