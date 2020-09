Jong N-VA deelt condooms uit met niet mis te verstane boodschap: ‘F*ck Vivaldi’ Peter Lanssens

28 september 2020

16u35 26 Kortrijk Jong N-VA 1302 wil niets weten van de Vivaldi-regering. Leden trokken maandag in Kortrijk – en ook in Leuven, Hasselt, Antwerpen, Brussel en Gent – de straat op om condooms aan studenten uit te delen met de niet mis te verstane boodschap ‘F*ck Vivaldi’ op de condooms. In Kortrijk werden de condooms en flyers aan enkele hogescholen en aan het station uitgedeeld.

“Een Vivaldi-regering zonder Vlaamse meerderheid is onaanvaardbaar voor Jong N-VA. Want zo verzilveren Open Vld, CD&V, Groen en Vooruit hun postjes, terwijl de Vlaming op het einde van de dag genaaid wordt. Dan gebeurt dat nu toch tenminste veilig”, knipoogt nationaal jongerenvoorzitter Viktor Rooseleer.

“We wensen de studenten zo ook een fijn academiejaar, met iets wat zeker van pas zal komen. Niet enkel wie in Kortrijk woont, maar ook wie er studeert, is welkom bij onze afdeling. Het is meer dan ooit belangrijk dat de Vlaming zich laat horen”, zegt Mike Verslijpe, secretaris van Jong N-VA 1302 en afgevaardigde in de nationale afdelingsraad. Jong N-VA is de grootste politieke jongerenvereniging van Vlaanderen. Jong N-VA 1302 is de lokale afdeling van Jong N-VA, voor wie woont of studeert in Kortrijk, Harelbeke, Zwevegem en Kuurne.