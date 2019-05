Jong koppel neemt koffiebar Maona over en lanceert smoothie bowls als gezond ontbijt Peter Lanssens

28 mei 2019

11u57 18 Kortrijk Justine Verschoot (26) en Wouter Deschamps (26) uit Lauwe namen de populaire koffiebar Maona in de Lange Steenstraat in het winkelwandelgebied over. “Nadat ik op Facebook las dat er nieuwe uitbaters gezocht werden voor de koffiebar, besloot ik om meteen te handelen”, zegt Justine.

“Maona zit hier op een toplocatie. Met veel passage, veel zon op het terras ook en een trouw cliënteel. Niet enkel omwille van onze koffie trouwens, maar ook voor onze (gezonde) voeding. Want we zijn het concept van Maona nog wat aan het finetunen en verder aan het uitbreiden. Zo zijn mijn smoothie bowls als gezond ontbijt al een succes. Ook mijn cupcakes vallen in de smaak. Ik bak graag, het is een passie. Verder nieuw: Maona is voortaan al vanaf 9 uur open. Zodat de personeelsleden van winkels hier eerst nog een koffie kunnen komen drinken”, aldus Justine Verschoot, die vroeger diëtiste en apotheekassistente was. Haar man Wouter was accountant. Het koppel was al een tijdje op zoek om een zelfstandige zaak te beginnen en maakt met de overname van Maona een droom waar. Maona is iedere week van dinsdag tot en met zaterdag open, in de zomer telkens van 9 tot 18 uur.