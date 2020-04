Johan (76) en Antoinette (75) loven beloning uit van 500 euro voor wie papegaai Ringo terugvindt: “We zijn zonnetje in huis kwijt” Hans Verbeke

29 april 2020

18u04 6 Kortrijk Zijn vrouw Antoinette (75) is er ziek van en ook Johan Lieutenant (76) uit Heule is stilaan de wanhoop nabij. Vijf weken geleden ontsnapte hun papegaai Ringo. De bijzonder slimme vogel liet zich nog één keer zien, maar blijft intussen spoorloos. “We zijn ons zonnetje in huis kwijt, je houdt het niet voor mogelijk hoe veel plezier we aan Ringo hebben”, zeggen z’n baasjes, die 500 euro over hebben voor een gouden tip.



Werkelijk alles hebben ze geprobeerd om Ringo terug te vinden: flyers verspreid in winkels en particulieren, opsporingsberichten gelanceerd, ook op sociale media, en eindeloze zoektochten houden in de buurt. Maar vijf weken na zijn verdwijning is van de geringde grijze roodstaartpapegaai van Johan en Antoinette nog altijd geen spoor.

Deurtje open, papegaai weg

“Het was mooi weer, op woensdag 18 maart, en dus zetten we Ringo buiten in zijn kooi om te genieten in open lucht”, doet Johan Lieutenant (76) het verhaal. Hij woont samen met zijn vrouw Antoinette Lauwers (75) in de Veldolm in Heule. “Er leek geen vuiltje aan de lucht, maar plots zag ik het deurtje van zijn kooi opengaan. Een fractie van een seconde later vloog Ringo weg. Ik sprong nog in zijn richting maar kon hem niet meer vatten. Machteloos moest ik toezien hoe hij verdween in de richting van de R8. We zijn in onze auto gesprongen en beginnen zoeken, tot ’s avonds laat. Maar zonder resultaat.” Het echtpaar was stomverbaasd dat Ringo ging vliegen. “Twee dagen voordien waren we nog bij de dierenarts om zijn vleugels bij te knippen, net om te verhinderen dat hij zou kunnen ontsnappen.”

Ringo is een erg slimme vogel. Eén keer een refreintje laten horen, van Tineke van Heule bijvoorbeeld, volstaat voor hem om het bijna vlekkeloos te imiteren. Hij spreekt meer dan behoorlijk en kent onze namen, maar ook die van de kinderen en kleinkinderen. Johan Lieutenant

Slimme vogel

Johan en Antoinette vermoeden dat het deurtje van de kooi misschien niet helemaal goed vastgemaakt was. “Maar Ringo is een enorm slimme vogel. We kochten ‘m twee jaar geleden en al vanaf dag één pikt hij alles supersnel op. Eén keer een refreintje laten horen, van Tineke van Heule bijvoorbeeld, volstaat voor hem om het bijna vlekkeloos te imiteren. Hij spreekt meer dan behoorlijk en kent onze namen, maar ook die van de kinderen en kleinkinderen. Zo zijn we hem trouwens twee dagen na zijn verdwijning op het spoor gekomen, toen we op pad waren om hem te zoeken. Mijn vrouw hoorde hem plots de naam van ons dochter roepen. Het geluid kwam uit een boom op de parking van het bedrijf Lecot. Zo voorzichtig mogelijk hebben we Ringo benaderd. Maar toen we op anderhalve meter afstand waren, ging hij er weer vandoor.”

Nog in de buurt?

Werkelijk elke dag zijn Johan en Antoinette er nu al op uitgetrokken in de hoop Ringo terug te vinden. Maar na vijf weken zijn ze ten einde raad. “Opzoekingswerk leert dat een ontsnapte papegaai zich gewoonlijk ophoudt binnen een straal van één kilometer van waar hij is gaan vliegen”, zegt Johan. “Daaraan klampen we ons vast. Maar we beseffen ook dat hij al dood kan zijn, of door mensen in huis genomen. Dat zou ons pijn doen, want voor ons is Ringo echt het zonnetje thuis. Het plezier dat we al gehad hebben aan hem, is met geen woorden te beschrijven. We missen hem ongelooflijk hard. Daarom loven we ook een beloning van 500 euro uit voor de gouden tip of een teruggave.” Wie informatie heeft voor Johan en Antoinette, kan bellen naar 056/35.31.39 of 0479/22.06.70.