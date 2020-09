Jogster en passant redden vrouw uit de Leie VHS

13 september 2020

19u06 0 Kortrijk In Kortrijk hebben zondagvoormiddag twee jonge mensen een vrouw op leeftijd gered die aan de Verzetskaai, aan de verlaagde Leieboorden dus, in de Leie was beland. De vrouw werd naar het ziekenhuis overgebracht.

Het was iets na 10.30 uur toen de vrouw in het water terechtkwam. Hoe dat kon gebeuren, is niet duidelijk. Een jongedame die er aan het joggen was, twijfelde niet en sprong in het water. Ook een passant dook achter het slachtoffer aan. Toen ze bij de vrouw kwamen, had ze al het bewustzijn verloren. De jogster startte nog in het water met mond-op-mondbeademing, in afwachting van de komst van de hulpdiensten. Die namen vervolgens de reanimatie over. Toen de toestand van het slachtoffer gestabiliseerd was, werd ze naar het ziekenhuis overgebracht. De twee gelegenheidsredders kregen felicitaties van hulpdiensten en politie.