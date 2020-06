Jilles serveert burgers met West-Vlaams Rood rundvlees van topslagerij Dierendonck op Grote Markt Peter Lanssens

06 juni 2020

09u27 0 Kortrijk Kortrijk heeft met Jilles Bier & Burgers een nieuwe hamburgerzaak op de Grote Markt. De zaak opent op maandag 8 juni meteen met een primeur. “We gaan in zee met ambachtsman Hendrik Dierendonck, ik ben in de wolken”, zegt medezaakvoerder Jilles D’Hulster van Jilles Bier & Burgers.

“Slagerij Dierendonck levert 100 procent rundvlees, West-Vlaams Rood, voor onze hamburgers. We werkten een jaar aan de ideale burger, om de beste kwaliteit te leveren. Dankzij onze samenwerking met Dierendonck leveren we die topkwaliteit. We hopen in Kortrijk goed ontvangen te worden met Jilles Bier & Burgers. Want we zijn niet de zoveelste fastfoodtent, maar een sfeervol restaurant met alle focus op prijs-kwaliteit en beleving.”

“We hebben, conform coronaregels, dertig plaatsen binnen in ons restaurant. Buiten hebben we een terras waar maximum veertig klanten kunnen zitten, met dank aan de medewerking van de stad Kortrijk. Reserveren moet. We hebben ook een take-away en werken met koerierdienst Deliveroo samen. We zijn klaar voor de echte start.”

“Jilles Bier & Burgers is wekelijks zeven dagen op zeven open, telkens van 12 tot 15 uur en van 17.30 tot 23 uur”, aldus Jilles D’Hulster. De hamburgerzaak zit waar vroeger Jack zat, op de Grote Markt. De samenwerking met Dierendonck, met in Kortrijk een beenhouwerij in de Doorniksewijk, geldt voor alle vestigingen van Jilles Bier & Burgers in Vlaanderen. Meer info staat op de Facebookpagina Jilles Bier & Burgers of op www.jilles.be.