Jeugdtrainer hard aangepakt door ontevreden vader: “Agressie stijgt alsmaar” LSI/LPS

24 oktober 2019

17u55

Bron: LSI/LPS 6 Kortrijk Na de training van de jeugdploegen U10 en U11 van voetbalclub KRC Bissegem is trainer Philippe Evenepoel stevig aangepakt door een ontevreden vader. Het kwam tot stevig duw- en trekwerk en verwijten. “De agressie tegen trainers neemt toe”, kaart Philippe, die al 13 jaar jeugdtrainer is, aan.

De ouders van een jeugdspeler in de ploeg van Philippe liet de voorbije week al meermaals blijken dat ze niet opgezet waren dat hun zoon niet in de wedstrijdselectie was opgenomen. Woensdagavond kwam het opnieuw tot een confrontatie tussen de vader en trainer Philippe Evenepoel. “Het startte met verwijten”, aldus Philippe. “Al snel werd ik beschuldigd van racisme. En dat terwijl ik in het verleden al acties tegen racisme zoals United Colors Against Racism en een Rode Neuzenactie tegen pesten opzette. De man kwam dreigend dicht bij me staan, waarop ik hem wegduwde. Daarop nam hij me vast en kwam het tot stevig duw- en trekwerk. Ik hou er enkele blauwe plekken op mijn arm aan over.”

Signaal geven

Voor Philippe is de maat vol. “Steeds vaker worden ouders (verbaal) agressief tegen trainers als hun zoon of dochter niet, niet meteen of niet genoeg in de wedstrijdselectie wordt opgenomen. De selectie is toch nog altijd een bevoegdheid van een trainer? De trainers doen dit voor hun plezier, maar op die manier is het niet meer plezant. De man achtervolgde me tot aan de auto en bedreigde me. Als club(s) uit groot-Kortrijk moeten we het signaal geven dat dit niet kan.” Donderdagavond is er een trainersvergadering waar het voorval zal besproken worden.