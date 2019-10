Jeugdbewegingen leren brand blussen: “Veilige jeugdlokalen zijn een prioriteit” Christophe Maertens

13 oktober 2019

09u23 0 Kortrijk Verschillende jeugdbewegingen leerden zaterdag aan JC Tranzit in Kortrijk omgaan met brandveiligheidstechnieken.

Alle jeugdverenigingen en -lokalen moeten voldoen aan de brandveiligheidsnormen en krijgen daarvoor ondersteuning van de stad Kortrijk. “Maar het is even belangrijk dat de gebruikers van de gebouwen brandveilig handelen”, zegt schepen van Kinderen en Jongeren Bert Herrewyn. “Veilige jeugdlokalen zijn een prioriteit. Daarom investeren we in de brandveiligheid van jeugdlokalen en leren we onze leiders de techniek aan hoe om te gaan met brand.” In dat kader werd zaterdag een training georganiseerd.

Simulatie met echt vuur

In een speciale blustrailer werden verschillende typen brand gesimuleerd. Om met de juiste ervaring te handelen bij brand in een lokaal of op evenementen werd de simulatie uitgevoerd met echt vuur en echte brandblusmiddelen. De jongeren oefenden met een CO2- en schuimblusser, een blusdeken en een brandhaspel. Daarnaast leren ze op een veilige en efficiënte manier omgaan met een persoonsbrand. De chiromeisjes Marke, chiro Aalbeke, Jeugd Rode Kruis, Speelpleinwerking Kinderland, chiromeisjes Marke, KSA Pius X en studentenvereniging Vives (Vives la Fête) namen aan de training deel.

Subsidies

“Naast de werkingssubsidie en de kampsubsidie voor erkende jeugdverenigingen is er ook een infrastructuursubsidie en veiligheids- en duurzaamheidssubsidie”, legt de schepen uit.

Met de infrastructuursubsidie komt de stad tussen voor de huur van een jeugdlokaal en worden de energiekosten voor tachtig procent en de patrimoniumtaks en onroerende voorheffing volledig opgevangen. Deze subsidie dekt de kosten van een brandverzekering en de kosten van het keuren van installaties.

De veiligheid- en duurzaamheidsubsidie geeft financiële ondersteuning voor werken aan het jeugdlokaal die te maken hebben met veiligheid en duurzaamheid. Nieuwe nooddeuren of dubbel glas in het werkingslokaal behoren zo tot de mogelijkheden.

Daarnaast voorziet de stad nog heel wat materiële ondersteuning dat het jeugdlokaal proper en veilig houdt, zoals het up to date houden van de brandblusapparaten. Een bezoek van de brandweer bepaalt hoeveel en waar brandblusapparaten hangen. Jaarlijks worden deze nagezien door de jeugdverenigingen, want brandblusapparaten hebben een houdbaarheidsdatum. Vervallen toestellen kunnen gratis worden bijgevuld.