Jett (4) is jongste rockfotograaf op metalfestival Alcatraz: “In de voetsporen van mama” Peter Lanssens

09 augustus 2019

13u23 48

Tattoo-artieste Cindy Frey (43) was in een vorig leven internationaal bekend als rockfotografe. Kleppers zoals Beastie Boys, Black Eyed Peas, Marilyn Manson, Foo Fighters, Green Day en Lemmy van Motörhead ontsnapten niet aan haar lens. De appel valt niet ver van de boom, zo blijkt. Want zoontje Jett, pas 4 jaar, heeft nu de microbe van fotografie te pakken. Het was schattig om zien hoe de kleuter zich uitleefde donderdagavond, tijdens de opening van de camping van het hardrock- en metalfestival Alcatraz in Kortrijk. Hij liep de hele camping af, op zoek naar mensen die spontaan wilden poseren. Het leverde coole foto’s op, vanuit kikvorsperspectief. Want groot is Jett nog niet. “Hij doet het heel graag, onze kleine rockster is vaak met mijn camera bezig”, zegt Cindy Frey. “Ook op vakantie neemt hij soms al foto’s”, aldus de trotse mama. Benieuwd waar het kleine Jett toe zal leiden. Maar het zou ons niet verbazen mocht Jett als hij volwassen is in de voetsporen treden van zijn mama, als rockfotograaf.