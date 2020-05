Jeiger en Elske zien huwelijk uitgesteld: ‘Steun hen door massaal kaartjes te sturen’ Peter Lanssens

08u05 0 Kortrijk Zaterdag 23 mei moest een onvergetelijke dag worden voor Jelle Meersman (33) en Elise Bekaert (26) uit Heule. Jeiger en Elske zouden in de echt treden, gevolgd door een topfeest in zaal Madame Cocotte in Moorslede. Kan niet, in tijden van corona. Het huwelijk is uitgesteld. Hun vrienden roepen nu op om hen massaal kaartjes te sturen. “Als steun, want het zijn fantastische mensen.”

“We kunnen deze dag niet zomaar voorbij laten gaan”, vertellen hun allerbeste vrienden. “Elske en Jeiger verdienen het om in de schijnwerpers te staan. We zijn allemaal trots op hen. De romantiek en de muziek zouden niet mankeren op hun huwelijksfeest. Jeiger is de beste dj in Kortrijk en omstreken, terwijl Elske beroemd is voor haar zangtalenten. Wij kijken alvast uit naar hun feest, dat later nog komen zal. Maar laat hen nu al maar eens proeven van het getrouwd leven, door hen kaartjes met felicitaties en lieve woorden te sturen.”

Elise Bekaert is sociaal werker in Roeselare. Jelle Meersman werkt bij het bedrijf De Mailingman in Heule. Wie een kaartje wil sturen naar het koppel, doet dat naar de Koning Boudewijnlaan 9 in 8501 Heule.