Jef Vermassen: “Alia vooraf verdoofd en planmatig vermoord, Luc afgewezen voor seks” Lieven Samyn

23 mei 2019

11u40 0 Kortrijk Alia Belromari (56) is vooraf door haar partner Luc Vanden Bussche (64) op haar appartement in Kortrijk met pillen verdoofd en daarna “koudbloedig” vermoord omdat ze seks met hem weigerde. Dat is volgens advocaat Jef Vermassen, die als burgerlijke partij de belangen van Alia’s dochter verdedigt tijdens het assisenproces in Brugge, het échte motief van de gruwelijke moord.

Vermassen maakte brandhout van de motieven die Luc Vanden Bussche doorheen het onderzoek zelf had gegeven: hij deed het niet op vraag van Alia omdat ze het leven moe was door financiële problemen of haar handicap (Alia was een Softenonbaby en had te korte armpjes, nvdr). “Ze was een levenslustige vrouw, had nog plannen en geen schulden meer”, zo vatte Jef Vermassen tal van getuigenissen van de voorbije week samen. “De vrees dat hij zijn dochter niet meer zou zien omdat Alia hem dat verbood? Alia zag dat kind graag, ze maakte lekker eten voor haar. Ten einde raad omdat ze over hem roddelde? Alia sprak over hem geen kwaad.”

Duistere kantje

Vermassen ging het échte motief in het duistere kantje van Vanden Bussche zoeken. “Hij had een duistere kant want hij camoufleerde zijn alcoholprobleem voor zijn werkgever, bedroog zijn eerste echtgenote maandenlang én er is bij de huiszoeking een foto van een masturberende Luc gevonden. Hij had al meerdere keren bij Alia aangedrongen om seksuele handelingen uit te voeren die ze niet wou. Hij duwde haar naar boven de trap naar zijn appartement op om eens 24 uren naar porno te kijken, gaf haar een waterkoker in ruil voor seks. Maar toen Alia die seks weigerde, rijpte bij hem het plan om haar te doden. Hij gaf Alia teveel slaappillen. Vijf tot zes in haar bloed, terwijl Alia schrik had van medicatie en maximum ééntje nam. Daarna wachtte hij geduldig op haar bed tot ze heel diep sliep, wurgde haar, luisterde of ze nog leefde en sneed haar open. Met de bedoeling te doden en vooraf gepland. Niet omdat ze het had gevraagd en omdat ze een voorliefde had voor het oude Egypte en Toetanchamon, wiens hart geplet werd door een strijdwagen. Bij de oude Egyptenaren was het hart heilig. Een onmenselijke daad. Met het horrorbeeld van haar dode moeder op het netvlies gebrand moet haar dochter nu verder. En ooit zal haar kleinzoon vragen hoe en waarom oma is gestorven. Vanden Bussche weet waarom maar wil het niet zeggen. Hij verzwijgt zijn duistere kantje. Alle andere details kan hij zich wel nog herinneren, zo bleek uit de reconstructie. Hij wist zelfs dat haar handen dichter bij haar lichaam lagen toen een pop als slachtoffer dienst deed op het bed.” Voor Jef Vermassen was het zijn 105de pleidooi voor een assisenhof.

Lafaard, leugenaar en barbaarse beul

Ook procureur-generaal Tom Janssens geloofde geen woord van de motieven die Vanden Bussche zelf had aangereikt. “Brave Luc, je bent een lafaard en een leugenaar die ons al vanaf de eerste dag iets probeert wijs te maken”, klonk het in het rekwisitoor. “Die uitleg van Toetanchamon? Behandel ons niet als randdebielen. Dit is het assisenhof, niet het leugenpaleis. Maar uw weigering om het echte motief te zeggen, wordt uw vloek van Toetanchamon. Maar er is geen motief nodig, de barbaarse daden zeggen genoeg. Als een vakman, met een opleiding in de horeca, sneed je haar lichaam open na de wurging. Maar haar hart bonkte nog, ze was nog niet gestorven. Dus nam je een aardappelmesje en sneed haar pompende hart los. Met de bedoeling te doden en met voorbedachtheid. Er was geen aanleiding, geen reactie op iets, hij nam de riem van de kamerjas om haar te doden, Alia had teveel pillen in haar bloed, ijzig kalm handelde hij alles af, zoals hij tijdens de drukte als ober in het restaurant in Kortrijk deed. Alles onder controle.”