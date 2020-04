Jeannine (75) bezwijkt aan Covid-19: “‘Tot binnen een paar dagen’, zei ze nog, toen ze beademd moest worden. Maar mama werd niet meer wakker” Peter Lanssens

07 april 2020

16u40 0 Kortrijk Zestien dagen lang vocht Jeannine Algoet (75) tegen Covid-19 in het ziekenhuis AZ Groeninge, zonder ook maar een moment de moed te verliezen. Tot ze zich in de nacht van zaterdag op zondag toch gewonnen moest geven. “Ze was een hele sterke vrouw”, vertelt dochter Jessie Vlieghe. “Ik ben trots op mama en op haar vechtlust. Veel mensen zullen zich Jeannine herinneren als de vrouw die in Kortrijk vaak op haar fiets onderweg was. Ze steunde graag de handel in de binnenstad.”

Jeannine Algoet werd ruim twee weken geleden opgenomen in AZ Groeninge. Covid-19 was toen al haar lichaam aan het teisteren. “Mama bleef altijd in een genezing geloven. Ook toen ze haar moesten beademen, op de intensieve afdeling van het ziekenhuis”, vertelt Jessie Vlieghe. “Ze zei nog ‘tot binnen een paar dagen’. Maar mama werd niet meer wakker. Haar longen zaten helemaal dicht. Haar nieren faalden. En uiteindelijk begaf haar hart het. Ze rust nu. Ze vocht elke minuut om terug te keren. Om bij ons te blijven en voor ons te zorgen. Om nog even te genieten. Het mocht niet zijn. Ze is nu naar ons hart verhuisd, waar ze verder blijf leven.”

Dokters en verpleegkundigen hebben alles gedaan om mama te redden. Ze bleven doorgaan, tot het einde. Chapeau voor hun inzet. Dochter Jessie Vlieghe

Dankbaar

Dochter Jessie Vlieghe is de dokters en verpleegkundigen in AZ Groeninge erg dankbaar. “Ze wilden zelf ook niet opgeven en hebben alles gedaan wat binnen hun mogelijkheden lag. Zo hebben ze mama, toen haar nieren het lieten afweten, nog aan de dialyse gelegd. Ze wisten dat haar hart op het punt stond het te begeven. Maar ze bleven tot het einde doorgaan. Ze deden al het mogelijke om haar toch nog te kunnen redden. Chapeau voor hun inzet.”

Ze steunde graag de lokale handel. Zo ging ze bijvoorbeeld met plezier naar Vandererfven Delicatessen in de Doorniksewijk en patisserie Ridder & Hove in de Voorstraat. Ik kreeg ook al een bericht van Proxy Delhaize, in het winkelcentrum K. Dat ze er mijn mama gaan missen. Dochter Jessie Vlieghe

Proxy Delhaize

Jeannine Algoet woonde in de Minister Vanden Peereboomlaan, nabij de rotonde Panorama. “Ze was vaak op haar fiets onderweg, veel mensen kenden haar zo”, vertelt Jessie, die politie-inspecteur is. “Ze steunde graag de lokale handel. Zo ging ze bijvoorbeeld met plezier naar Vandererfven Delicatessen in de Doorniksewijk en patisserie Ridder & Hove in de Voorstraat. Ik kreeg ook al een bericht van Proxy Delhaize, in het winkelcentrum K. Dat ze er mijn mama gaan missen. Ze sloeg graag een babbeltje met de mensen. Ook in het ziekenhuis bleef ze maar vertellen. De verpleegkundigen zeiden haar zelfs ‘zou je niet zwijgen, om je adem wat te sparen’, met een knipoog. Het biedt troost dat ze op het laatst niet afgezien heeft. Want ze lag in een coma, toen ze overleed.”

Drie kinderen

Jeannine Algoet laat drie kinderen achter: Jessie (42), Kurt (52) en wijlen Giovanni (35). Ze had twee kleinkinderen: Gilles (15) en Noah (17). De (klein)kinderen verloren recent ook hun (groot)vader Bernard Vlieghe (74), die in januari aan longkanker overleed. “Mama is altijd een sterke vrouw geweest, ook na het heengaan van haar zoon en het overlijden van de papa van haar kinderen”, vertelt Jessie. De uitvaart is in familiekring.