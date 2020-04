Jeanne (88) en zoon Jean-Pierre zien elkaar na zes weken terug in ‘babbelbus’: “Een heel emotioneel moment” LSI

29 april 2020

16u29

Bron: LSI 0 Kortrijk In woonzorgcentrum Ter Melle in Heule (Kortrijk) heeft bewoonster Jeanne Buyck (88) voor het eerst in zes weken haar zoon Jean-Pierre Wylin uit Sint-Katharina (Kortrijk) fysiek gezien en gesproken. Dat was mogelijk dankzij een ‘babbelbus’ van Zorg Kortrijk. Vanaf donderdag zullen andere bewoners ook die kans krijgen, in WZC Biezenheem in Bissegem zal bezoek vanaf dan mogelijk zijn in tenten in de tuin. “Het is beter dan skypen”, concludeerde Jean-Pierre achteraf.



Door de coronamaatregelen is bezoek in woonzorgcentra in ons land al zes weken niet meer mogelijk. Binnen de muren van een woonzorgcentrum blijft het verboden, maar steeds meer wordt gezocht naar creatieve manieren om toch even bezoek buiten de muren te organiseren. In Heule was er woensdagnamiddag een test met een babbelbus. “Een ideetje uit Brasschaat”, gaf schepen van Zorg Philippe De Coene (sp.a) toe. “Een transportbusje is in twee delen opgedeeld, met een plexischerm tussen. De rusthuisbewoner kan via de achterkant van het busje met een lift instappen, de bezoeker via de zijdeur.”

In het echt zien

Jeanne Buyck en haar zoon Jean-Pierre mochten de spits afbijten. Jeanne leerde bij het begin van de coronacrisis ook al skypen, maar dit initiatief beviel haar beter. “Ze was blij en emotioneel omdat ze me al lang niet meer gezien had”, klonk het achteraf bij Jean-Pierre, die een bloemetje had meegebracht. “Ik vertelde wat over haar kleinzoon, die het goed doet. Ze verlangt naar een normale ontmoeting op donderdagnamiddag bij een potje koffie in het cafetaria. Het gebrek aan bezoek, onder meer van de kinderen, buren en kleinkinderen, valt haar zwaar. Hopelijk is alles snel weer normaal, maar ik vrees dat dit toch nog enige tijd kan duren. De babbelbus is handiger dan bijvoorbeeld skypen of bellen. Je ziet elkaar toch eens ‘in het echt’ en van dichtbij, ook al kan een knuffel geven natuurlijk niet. Het is zeker voor herhaling vatbaar. Ik hoop dat ik binnenkort naar de babbelbus kan terugkeren.”

Wie nog niet van de babbelbus gebruik kan maken, is creatief. Een koppel babbelde aan het raam via gsm en vaste telefoon met een bewoner van Ter Melle.