Je coronaboete niet betaald? Maak je geen illusies: “Wie minnelijke schikking corona-pv niet betaalt, wordt gedagvaard” LSI

30 april 2020

14u31

Bron: LSI 71 Kortrijk Wie een proces-verbaal voor overtreding van de coronamaatregelen heeft gekregen en de minnelijke schikking van 250 euro binnen de 20 dagen niet betaalt, zal zonder pardon gedagvaard worden. Daarover is West-Vlaams procureur Filiep Jodts formeel. De eerste zittingen worden al in juni verwacht.

Opmerkelijk: geen enkele Vlaamse gemeente of stad heeft er voor gekozen om overtredingen met een GAS-boete te sanctioneren. “Bij steden en gemeenten was er weinig animo om dat te doen”, legt Filiep Jodts uit. “Omdat het eigenlijk een materie en problematiek is die het lokale overstijgt. Niet onbegrijpelijk. Vandaar de optie om de beoordeling volledig aan de gerechtelijke macht over te laten.”

Dat wil zeggen dat overtredingen in een proces-verbaal worden gegoten en bij een eerste overtreding een minnelijke schikking van 250 euro voorgesteld wordt. Bij herhaalde overtredingen volgt onmiddellijk een dagvaarding voor de rechtbank. De eersten passeerden al de revue. “Maar ook wie de minnelijke schikking niet binnen de 20 dagen betaalt, zal het voor de rechter moeten komen uitleggen”, waarschuwt Filiep Jodts. “De gedaalde werklast door een daling van het aantal inbraken, verkeersongevallen, diefstallen of vechtpartijen wordt volledig gecompenseerd door de duizenden overtredingen van de coronamaatregelen. Na een eerste beoordeling volgt een dagvaarding voor de rechtbank.” Daar wachten 8 dagen tot 3 maanden cel en boetes van 208 tot 4.000 euro. Er zijn ondertussen in West-Vlaanderen al meer dan 6.000 pv’s opgemaakt, ruim de helft bereikten het parket al.

Andere vaststelling bij de West-Vlaamse procureur: er wordt op de kalmere coronawegen veel te snel gereden. “De vertrouwde verkeersdrukte remde op veel plaatsen de snelheid af. Nu er geen drukte meer is, worden heel wat automobilisten verleid om snel te rijden. Alle politiezones zijn ondertussen opnieuw snelheidscontroles aan het uitvoeren.”