JCI Kortrijk kiest nieuwe raad van bestuur Peter Lanssens

06 oktober 2020

14u37 0 Kortrijk De Kortrijkse afdeling van Junior Chamber International (JCI) heeft een nieuwe raad van bestuur verkozen. Dat gebeurt jaarlijks. Tom Beelprez is de nieuwe voorzitter.

Hij wordt bijgestaan door past president Jolien Deconinck, verantwoordelijke van de Kortrijkse afdeling Virginie Ramboux, penningmeester Emma Vandoorne, secretaris Bruno Moerman, individu-internationalisme verantwoordelijke Sofie Tanghe, business-netwerking verantwoordelijke Diederik Vervisch, verantwoordelijke commissiewerking Dorine Degryse en communicatieverantwoordelijke Elise Deboosere.

Het werkingsjaar 2020-2021 is een uitdaging, door de coronamaatregelen. Toch wil JCI Kortrijk creatieve en volwaardige activiteiten houden. “Onze enthousiaste leden hebben er zin in, het draait bij JCI om initiatief”, zegt Tom Beelprez. JCI is een wereldwijde organisatie van jonge professionals tussen 18 en 40 jaar. Ondernemende burgers, die zich voor de gemeenschap inzetten. De Kortrijkse afdeling is één van de grootste in Vlaanderen.