Jarige fanfare Orchestre International du Vetex brengt Joods-Russische klassieker: “Klaar voor nieuw album” Peter Lanssens

26 december 2019

15u29 3 Kortrijk Orchestre International du Vetex gaf als Vlaams-Waals-Noord-Frans collectief 15 jaar geleden een eerste concert. De grensoverschrijdende fanfare viert die verjaardag met een winterwarme en eigenzinnige versie van de Joods-Russische klassieker Tumbalalaïka. Energieke videoclip incluis.

‘De Vetex’ boet sinds 2004 niks in aan energie. De fanfare is klaar voor een nieuw hoofdstuk. De lancering van Tumbalalaïka is een eerste voorsmaakje van een samenwerking met de drie zangeressen van de groep Panienki uit Rijsel, waarmee Vetex vanaf 2020 de baan op wil.

“We werken de komende maanden ook aan een nieuw album en een nieuwe voorstelling. Waarin de zangeressen van Panienki een hoofdrol spelen”, zegt Tomas Bulcaen namens de muzikanten. “We keren zo ook terug naar onze eerste liefde voor Centraal-Europese muziek.”

Peking

De muzikanten van Orchestre International du Vetex werden doorheen de jaren zowat de muzikale ambassadeurs van de Eurometropool, in de driehoek tussen Kortrijk, Rijsel en Doornik. Hun energie en ietwat surrealistische kijk op grenzen bracht hen de wereld rond: van de pleintjes en straten van de wijk Wazemmes in Rijsel over gezellige gehuchten zoals Stasegem tot gereputeerde jazzfestivals in Montreal, Graz, Oslo, Peking enzo meer.