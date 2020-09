Janick Samyn is nieuwe voorzitter van Vlaams Belang Peter Lanssens

29 september 2020

14u58 0 Kortrijk De afdeling van Vlaams Belang in Kortrijk heeft een nieuwe voorzitter: Janick Samyn (49). De Heulenaar zet zich in voor de verdere groei en uitbouw van de rechts nationale partij in Kortrijk.

“Onze partij werd de tweede grootste oppositiepartij na de gemeenteraadsverkiezingen in 2018. Kortrijk is de enige stad in West-Vlaanderen waar Vlaams Belang groter is dan N-VA”, vertelt Janick Samyn, die manager is bij een chocoladeproducent. “2019 was dan weer het jaar van de historische parlementsverkiezingen, ook in West-Vlaanderen. We willen nu nog meer onze stempel drukken op de politieke agenda. Wat alleen met een gestructureerde partij kan, te beginnen met een goede werking van onze lokale afdeling. Daar zet ik mij ten volle voor in. Afgelopen zondag reden vanuit Kortrijk honderden auto’s naar Brussel, voor de protestrit tegen de Vivaldi regering. Dat buitengewoon succes moeten we nu omzetten naar de uitbouw van onze partij. We hebben een duidelijk doel: de verkiezingen in 2024. We willen samen met onze kopstukken nog meer mensen in de Guldensporenstad overtuigen. Alleen zo kunnen we eindelijk een beleid voeren waar de Kortrijkzanen echt recht op hebben: een beleid dat ónze mensen op de eerste plaats zet”, besluit Janick Samyn.