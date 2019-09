Jaar na kotmoord plant familie van slachtoffer herdenking: “Ik wou dat deze dag niet meer op kalender stond” Alexander Haezebrouck

30 september 2019

22u00 0 Kortrijk De dubbele moord in een studentenkot in Kortrijk is op 1 oktober precies één jaar geleden. Daarbij kwam naast Nessar Jamshidi (18) ook Youlia Soboleva (19) om het leven. Haar familie houdt een herdenkingsmoment aan de bib. “We denken nog elke minuut van de dag aan haar”, zeggen haar zus Anastassia en moeder Irina .

Het gezin Soboleva uit Kuurne probeert zich elke dag opnieuw sterk te houden, maar het gemis van dochter Youlia (19) weegt nog steeds enorm zwaar op hen. Op de dressoir staan grote foto’s van haar, omringd met kaarsen. “Ik zou willen dat de datum 1 oktober niet meer op de kalender staat”, vertelt mama Irina Valeryia. “Hoe dichter hij komt, hoe moeilijker we het allemaal hebben. Oma gaat elke dag naar het graf van Youlia, maar ik kan het niet. Ook foto’s bekijken uit haar kindertijd valt me te zwaar.” Youlia’s oudere zus, Anastassia organiseert op 1 oktober om 17 uur een herdenkingsmoment aan de bibliotheek in Kuurne. “De bedoeling is dat we witte ballonnen zullen oplaten, erna is er een koffietafel voorzien in De Klinker. We denken nog elke minuut van elke dag aan Youlia. Soms is er een moment dat je naar een feestje gaat en je alles even vergeet omdat het leuk is. Maar wanneer je terug thuis bent, is het verdriet er weer. Onze vader is de enige man in het gezin. Hij kan er niet over spreken. We zeggen hem wel dat hij eens zijn hart moet luchten, maar dat kan hij niet. Het eerste wat hij doet wanneer hij thuiskomt van zijn werk, is de kaarsen aansteken bij de foto’s van Youlia.” Youlia was de tweede in de rij van drie dochters. Ook Youlia’s jongere zus zit mee aan tafel tijdens het gesprek, maar kan niks uitbrengen. “We hebben in het afgelopen jaar ook niets gehoord van de familie van de dader. Ze hadden op z’n minst hun medeleven kunnen betuigen. Maar nu moeten ze ook niet meer afkomen, het is te laat.”

Dossier ingekeken

Ondertussen heeft Anastassia wel het dossier kunnen inkijken. “Maar ook na het lezen van het dossier blijven veel vragen onbeantwoord. Ons werd gezegd dat we Youlia niet in een open kist konden begraven omwille van de messteken die ze kreeg. Dat is nochtans de traditie in onze orthodoxe kerk. Uit het dossier bleek echter dat dat wel had gekund. We zijn daar lang erg kwaad om geweest. We hopen dat het onderzoek snel afgerond kan worden. Dat zou tegen eind dit jaar moeten gebeuren. Ook de reconstructie moet nog gebeuren. Ik ben van plan om die vanop afstand met een beeldscherm mee te volgen. Heel dichtbij de dader wil ik niet komen.” Anastassia is ook naar de rechtbank gekomen toen dader Mohammad T. M. samen met zijn broers en familieleden moest voorkomen toen ze een andere man hadden gefolterd in hun appartement. “Ik heb me daar ferm moeten inhouden”, zegt Anastassia. Ze kregen allemaal celstraffen van 12 tot 18 maanden, deels met uitstel. “Die straffen zijn toch veel te laag”, zeggen Anastassia en haar moeder. “Wat Youlia is overkomen, mag niemand meemaken.”

Kuisploeg studentenhuis

Het was de kuisploeg van het studentenhuis in de Oude-Vestingsstraat in Kortrijk die op 1 oktober vorig jaar ’s morgens op het dode lichaam van Nessar Jamshidi (18) stootte. Op de studentenkamer van de jongen vond de politie het gruwelijk vermoorde lichaam van Youlia Soboleva (19), die met maar liefst 28 messteken om het leven was gebracht. Op camerabeelden was te zien hoe Mohammad T. M. nadien gewond en bebloed het studentenhuis verliet en naar zijn eigen studentenkot liep. De politie kon hem nadien arresteren op de spoeddienst van het ziekenhuis. M. zei na de dubbele moord anderhalve maand niets tegen de speurders. Daarna ontkende hij de feiten. Nadien zou volgens M. een gevecht tussen hem en Jamshidi ontstaan zijn, waarbij hij Jamshidi neerstak uit zelfverdediging. Een verklaring waar het parket meteen grote vraagtekens bij plaatste. Youlia was nog een tijdje samen geweest met Nessar. Samen hadden ze zelfs een dochtertje gekregen, Alisa, dat kort na de geboorte overleed. Youlia zou ook met dader Mohammad iets hebben gehad, waardoor het gerecht sinds het begin van het onderzoek uit ging van een fatale driehoeksverhouding.