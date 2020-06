Jaar effectieve celstraf voor Georgiër voor 19 winkeldiefstallen van sigaretten en sterke drank LSI

22 juni 2020

11u47

Bron: LSI 16 Kortrijk Een 44-jarige Georgiër is maandag door de Kortrijkse strafrechter veroordeeld tot een effectieve celstraf van één jaar en een boete van 400 euro voor een reeks van 19 winkeldiefstallen in Vlaanderen. De man zit sinds 3 januari in voorhechtenis in de cel.

Op 3 januari kon Tengizi J. op heterdaad betrapt worden bij de diefstal van 49 pakjes sigaretten. Hij had de tabak eerst in een doos gestopt en daarna in zijn jas. Verder onderzoek bracht aan het licht dat hij in Roeselare, Kortrijk, Gent, Tielt, Herent, Wevelgem, Lievegem en Affligem ook diefstallen had gepleegd. Het ging in totaal om 432 pakjes sigaretten en 6 flessen sterkedrank, goed voor 3.881 euro. Hij verbleef in het asielcentrum in Moeskroen en ruilde de gestolen spullen met andere asielzoekers voor voedsel en drank.