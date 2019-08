Jaar cel met uitstel voor opgepakte dronkenlap die matras in cel in brand steekt Alexander Haezebrouck

16 augustus 2019

Een 32-jarige man zonder gekende woon- of verblijfplaats slaagde er op 18 december vorig jaar in om zijn matras in een politiecel in brand te steken. Lukasz B. (32) werd die dag opgepakt door de politie voor openbare dronkenschap. Eens in zijn cel in het politiekantoor wou de man niet meteen zijn roes rustig uitslapen. Hij slaagde erin een aansteker mee te smokkelen en stak zijn matras in brand. Agenten konden het vuur snel blussen waardoor de schade beperkt bleef. Met een sleutel richtte hij ook nog vandalisme aan in zijn cel. De man is nu veroordeeld tot een gevangenisstraf van één jaar met uitstel. Hij moet ook een geldboete van 800 euro betalen waarvan 400 euro effectief.