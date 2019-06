Jaar cel en in totaal 16.000 euro boete

voor 927 namaakstukken in winkel Jelle Houwen

21 juni 2019

13u03 0

Een Nederlander die tot vorig jaar een winkeltje uitbaatte in Kortrijk heeft 1 jaar cel gekregen omdat hij heel wat namaak verkocht. Bij een controle van de inspectie in de winkel van S.H. (46) vorig jaar trof de inspectie er 927 namaakstukken aan. Daartussen zaten minstens 200 namaakhandtassen, -sjaals en -riemen van merken als Louis Vuitton en Armani. S.H. bleek er de winkel fysiek uit te baten, maar de zaakvoerster op papier was zijn dochter S.S. (24) en het adres van de vennootschap was ook niet in Kortrijk gevestigd. “Heel dubieus allemaal”, vond de procureur. “Zeker omdat S.H. al eens veroordeeld werd wegens namaak. Ik geloof niet dat hij er niets van wist, ook al omdat bij de douane een zending werd onderschept die als leveradres de winkel in Kortrijk had.” S.H. kreeg naast het jaar cel ook 4.000 euro boete. Zijn dochter kreeg dezelfde straf maar dan met uitstel en de intussen opgedoekte vennootschap kreeg 8.000 euro boete. Alle namaakkledij werden vernietigd.