Jaar cel en boete voor vandaal Welzijnshuis Roeselare en Agentschap Integratie en Inburgering Kortrijk LSI

15 juni 2020

16u29

Bron: LSI 0 Kortrijk De 40-jarige vandaal die begin maart 17 ramen van het Welzijnshuis in Roeselare en vier ramen van het Agentschap Integratie en Inburgering in Kortrijk vernielde, is door de Kortrijkse strafrechter veroordeeld tot een effectieve celstraf van één jaar en een boete van 800 euro. Hij verblijft sinds het vandalisme in de cel.

Omdat begeleiding van de veertiger onmogelijk was geworden, zette het Welzijnshuis in Roeselare eerder al de samenwerking met de man stop. Hij bedreigde ook eerder al een medewerkers van het Agentschap in Kortrijk met een mes. Begin maart dook hij evenwel opnieuw aan het Welzijnshuislangs de Gasthuisstraat in Roeselare op en bewerkte 17 ruiten met kasseien. De politie stelde een proces-verbaal op en spoorde de man, die geen officieel adres heeft, op. Lang moesten ze niet wachten om hem te klissen. De ochtend nadien ging hij vier ruiten van het Agentschap in Kortrijk met een baksteen te lijf. Daarna trok hij nog naar cvo MIRAS op het Nelson Mandelaplein waar hij binnen schade aanrichtte. Daar kon hij tot de komst van de politie in bedwang gehouden worden. Maar ook op 7 februari 2020 had het Agentschap al problemen met Dinu-Marius T. gemeld. Omdat hij niet meer aan de inburgeringscursus mocht deelnemen, uitte hij bedreigingen. ‘Als ik niet aan de cursus mag deelnemen, zal ik het gebouw in brand steken’, klonk het meermaals.