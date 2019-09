Jaar cel en boete voor dief zes jaar na inbraak

dankzij DNA

04 september 2019

Bron: LSI 1 Kortrijk Zes jaar na twee inbraken in Kortrijk liep een Roemeense man uit de Brusselse regio toch nog één jaar cel op. De helft van de straf sprak de rechter voorwaardelijk uit.

Jarenlang vond de politie geen enkel aanknopingspunt van twee inbraken in Kortrijk. Bij één inbraak was wel de handschoen van de dader gevonden. Bij de andere inbraak verwondde de dader zich, waardoor er bloedsporen achterbleven. Pas toen Lucian O. in Brussel geklist kon worden voor de diefstal van een auto kon het DNA gelinkt aan iemand gelinkt worden. Bij een huiszoeking in zijn woning vonden de speurders ook een iPad die destijds in Kortrijk was gestolen. Volgens de openbare aanklager maakt L. deel uit van een professionele inbrekersbende en worden de gestolen spullen snel doorverkocht. L. daagde niet op voor zijn proces.