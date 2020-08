Jaar cel dreigt na herhaaldelijk partnergeweld en tien eerdere veroordelingen voor agressie: “Ze bedroog me met mijn beste vriend.” LSI

25 augustus 2020



Bron: LSI 0 Kortrijk Er hangt een 30-jarige man uit Kortrijk een celstraf van één jaar boven het hoofd voor herhaaldelijk partnergeweld, bedreiging van zijn ex en woonstschennis. Zelfs in het bijzijn van de politie uitte hij doodsbedreigingen ten opzichte van zijn ex. Hij werd al tien keer eerder veroordeeld voor agressie.

Op 24 november 2019 diende het slachtoffer klacht in. “Maar de terreur was al jaren bezig”, vertelde ze samen met haar advocaat aan de rechter. “Die dag vond ik eindelijk de moed om naar de politie te stappen.” Na een beslissing dat Rocky M. ook de kinderen niet meer mocht zien, trok hij op 8 maart 2020 naar de woning van zijn ex. Hij kroop over een hek, stampte een deur in en bedreigde haar met een mes. “Zelfs de dag nadien bleef hij er bij dat hij haar om het leven zou brengen”, pleitte advocaat Thomas Vandemeulebroucke voor het slachtoffer. Rocky M. vloog zo’n 2,5 maanden achter de tralies. Volgens een gerechtspsychiater is er een grote kans op recidive en is een strikte begeleiding nodig. “Ik ben bang en vrees dat het na de uitspraak opnieuw zal herbeginnen”, aldus nog het slachtoffer.

M. erkende dat hij fout is geweest. “Maar zij bedroog me met mijn beste vriend. Bovendien mocht ik de kinderen niet zien”, verdedigde hij zich. “Ik volg nu therapie, werk, zorg voor de kinderen,… Zo’n grote geweldenaar zal ik niet zijn als ze de kinderen onder mijn hoede laat. Zelfs het kind van haar zus komt op bezoek.” Vonnis op 15 september.