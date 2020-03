Jaagpad in Bissegem week dicht voor onderhoud Peter Lanssens

06 maart 2020

16u07 0 Kortrijk De firma Norre-Behaegel uit Westende voert van maandag 9 tot en met vrijdag 13 maart onderhoudswerken uit aan het jaagpad (Trakelweg) langs de Leie in Bissegem.

De werken gebeuren in opdracht van De Vlaamse Waterweg. Het jaagpad is die week niet toegankelijk voor voetgangers en fietsers. De werken worden telkens van 9 tot 16 uur uitgevoerd. Fietsers volgen richting Kortrijk een omleiding via de Vrije-Aardstraat, Driekerkenstraat, Meensesteenweg, Zwingelaarsstraat, Bissegemsestraat en Moorseelsestraat. Fietsers richting Bissegem volgen een omleiding via de Vlaskaai, Doornstraat, Meensesteenweg, Moorseelsestraat, Bissegemsestraat, Zwingelaarsstraat, Meensesteenweg en Driekerkenstraat.