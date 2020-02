IT-dienstverlener Savaco neemt cloud integrator IT-Care over Laurie Bailliu

25 februari 2020

13u12 0 Kortrijk De IT-dienstverlener Savaco heeft cloud integrator IT-Care uit Poperinge overgenomen. Deze overname past volledig in de vooropgestelde groeiambities van de Kortrijkse IT-dienstverlener. Savaco versterkt hiermee zijn omzet tot 37 miljoen euro en groeit tot ruim 180 medewerkers. De overnamesom wordt niet bekendgemaakt.

Savaco is een technologiebedrijf dat bedrijven en organisaties begeleidt in hun traject naar digitale transformatie en werd opgericht in 1991 door Carl Sabbe en Rik Vandemoortele. Duurzame groei loopt als rode draad doorheen de geschiedenis van Savaco. Het bedrijf heeft ook 9 Trends Gazelle nominaties op zak. Met het instappen van financiële partner AAC Capital begin 2018 en nu met deze overname van IT-care zet Savaco zijn groeiambities verder kracht bij. “Dit is een belangrijke stap voor Savaco in onze verdere groei. Door deze acquisitie zijn we overtuigd dat we zowel de klanten van IT-Care als die van Savaco beter kunnen bedienen en hen nog sterker kunnen ondersteunen bij hun digitale uitdagingen. IT-Care is een bedrijf dat al vele jaren geleden besloot om de kaart van de public cloud te trekken”, zegt mede-oprichter en co-CEO van Savaco, Rik Vandemoortele.

Nieuwe mijlpaal

“Dit is een nieuwe mijlpaal in onze rijke geschiedenis en ligt volledig in lijn met onze vooropgestelde groeistrategie. Binnen de digitale sector volgen de innovaties elkaar in een razend tempo op. Om deze voor onze klanten op te volgen en bij hen te implementeren is een verdere schaalvergroting nodig. Met deze overname creëren we dus niet alleen betere dienstverlening voor onze klanten, maar ook nieuwe kansen voor alle medewerkers van Savaco en IT-Care. We zijn dus uitermate trots op deze nieuwe samenwerking en verwelkomen het ITCare team met open armen”, zegt Carl Sabbe, mede-CEO van Savaco over de overname.

Serge De Geyter, CEO van IT-Care ziet bijkomende opportuniteiten voor de huidige 600+ klanten met deze overname. “Sinds de oprichting is IT-Care steeds een pionier geweest in zijn vakgebied. De snel veranderende markt en de huidige ‘war for talent’ zorgen ervoor dat een partnership van primordiaal belang is om deze positie te kunnen behouden. De stevige organisatie, de structuur en het uitgebreide portfolio dat Savaco te bieden heeft, zullen ervoor zorgen dat de diensten en toegevoegde waarde naar onze klanten verder kunnen blijven groeien”, zegt De Geyter.

Klanten ontzorgen van de complexiteit van IT en hun bedrijfsresultaten verbeteren door het inzetten van ICT-technologie, is een gemeenschappelijke missie. IT-care is een 100% cloud integrator en begeleidt bedrijven, klein en middelgroot, in hun transitie naar de cloud. “Voor Savaco-klanten betekent dit bijkomende public cloud expertise, vooral met betrekking tot Microsoft Azure en Office 365”, legt Vandemoortele uit. “Omgekeerd, IT-Care klanten krijgen nu toegang tot het uitgebreidere Savaco-portfolio.”

Stap voor stap

Op korte termijn zal de overname weinig verandering meebrengen naar klantbenadering toe. “Onze hoofdfocus blijft het leveren van excellente dienstverlening. Voor onze Savaco-klanten voorzien we geen significante veranderingen in de komende maanden”, aldus Vandemoortele. “Zij behouden hun vertrouwde contactpersonen binnen de nieuwe organisatie, zowel technisch als commercieel. Deze kunnen wel al aangevuld worden door collega’s van IT-Care die met hun aanvullende competenties al meteen meerwaarde voor onze klanten kunnen bieden”, klinkt het bij Rik Vandemoortele en Carl Sabbe.

“Ook IT-Care-klanten kunnen blijven rekenen op de huidige kwalitatieve dienstverlening”, voegt De Geyter toe. “Savaco zal een meerwaarde kunnen bieden aan een aantal klanten die nood hebben aan een uitbreiding hiervan dankzij het ruime product- en dienstenportfolio van Savaco, zijnde onder andere 24/7 support en begeleiding bij complexe SharePoint- en hybride IT-infrastructuurprojecten.” Beide organisaties blijven voorlopig ook opereren vanuit hun huidige locaties (Kortrijk, Gent en Poperinge). “We willen deze transitie geleidelijk en behapbaar doorvoeren. Dit lijkt ons het beste voor zowel medewerkers als klanten. Het finale doel is wel om beide partijen te laten samensmelten en onder de Savaco-vlag verder te gaan”, zegt Vandemoortele.