Inwoners uit Bellegem en Aalbeke blikken terug op topvakantie in Zwitserland Peter Lanssens en Martine Lefebvre

16 juli 2019

08u21 4 Kortrijk Charmant trok eind juni naar het bergdorpje Leysin in het kanton Vaud in Zwitserland. De 54 reizigers, vooral uit Aalbeke en Bellegem, beleefden er een topvakantie. Ze verbleven in Leysin in hotel Fabiola, met de uit Bellegem afkomstige directeur Brecht Deseyn. “Het was de mooiste reis van ons leven”, vertelden enkele enthousiaste medereizigers.

De reizigers werden er in de watten gelegd. Zo hadden ze op het zomerterras van het hotel een prachtig zicht op de berg Dents-du-Midi in de Zwitserse Voor-Alpen. Ze deden mooie excursies. De groep bezocht het landhuis van de Engelse komiek Charlie Chaplin in Vevey, het pittoreske stadje Gruyères en de chocoladefabriek van Callier (Nestlé) in Broc. Ze deden verder een boottocht op het meer van Genève en flaneerden langs de oever van het Lac Léman, onderweg genietend van een subtropische plantengroei. De naam Charmant van de groep reizigers verwijst naar Charme. Dat is een vakantieformule van Intersoc vakanties, die de reis in goeie banen leidde.