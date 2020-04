Inwoners Iepersestraat vormen boodschap ‘Dank u!’: “Applaus voor alle helden” Peter Lanssens

01 april 2020

07u15 0 Kortrijk Hartverwarmend initiatief in de Iepersestraat. Waar er elke avond om 20 uur zoals op veel andere plaatsen een welgemeend applaus is voor al onze helden in de zorg, in deze moeilijke coronatijden. Dinsdag gingen inwoners nog een stap verder. Door de boodschap ‘Dank u!’ op straat te vormen.



Er staan in de Iepersestraat, aan de kant van de aansluiting op de Kuurnsesteenweg in de wijk Pius X, elke avond trouw zo’n vijftien gezinnen op straat. “De inwoners kiezen telkens een liedje. We draaien iedere avond zo’n verzoeknummer en we applaudisseren ook”, zegt omwonende Tom Ghiesmans. Dinsdag staken ze nog een tandje bij. Door ‘Dank u!’ op straat te vormen. Rekening houdend met de regels rond afstand houden tussen gezinnen onderling, in coronatijden. Underwood Video stuurde een drone met camera de lucht in. En maakte er een mooi filmpje van. “Het is een ontroerend en motiverend filmpje, om onze waardering te tonen”, aldus Tom Ghiesmans van Underwood Video. De Iepersestraat vormt al jaren een hechte gemeenschap. Zo worden er daar al ruim tien jaar speelstraten ingericht, in niet-coronatijden. En je hebt er een heuse straatbibliotheek.