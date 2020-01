Internetpanne treft in Kortrijk vooral hogescholen en universiteit: ruim 100 examens uitgesteld Peter Lanssens

14 januari 2020

18u11 4 Kortrijk Een panne bij provider Belnet trof in Kortrijk vooral de hogescholen Vives en Howest en universiteit Kulak. Waar samen ruim 100 examens uitgesteld werden. “De studenten tonen begrip. Ze snappen dat het puur overmacht is”, zegt Vives-woordvoerder Frank Devos. In het administratief stadhuis lag de dienstverlening stil. Wie een afspraak had, werd opgebeld met de melding om niet te komen.

Een update bij provider Belnet liep maandagnacht niet helemaal zoals het hoort, met op dinsdag een internetpanne tot gevolg. De problemen waren het grootst in de hogeschool Vives. “Tien studenten verpleegkunde konden dinsdagochtend geen digitaal examen maken. We hebben het naar ’s middags verplaatst en het de studenten schriftelijk laten doen”, zegt Frank Devos. “Ook in het studiegebied handelswetenschappen werd een examen afgelast. Dat wordt nu donderdag hernomen. Er zijn nog enkele klassen waar een digitaal examen niet mogelijk was. En in het afstandsonderwijs waren zo’n vijftien examens van thuis uit onmogelijk. Alles wordt eerstdaags hernomen. Het gaat alles samen over zo’n 100 examens. Niet leuk, maar er is begrip.”

Weinig mails

In de universiteit Kulak werd binnen de opleiding geschiedenis het examen kwantitatieve onderzoeksmethoden, waar internet voor nodig was, afgelast. Dat is naar nu vrijdag uitgesteld. “Er is mogelijk ook een impact op de dataverzameling in onze labo’s, maar dat analyseren we nog”, vertelt rector Piet Desmet. “We zochten met onze staf zelf naar oplossingen. Wie dat kon, werkte van thuis uit. Anderen gebruikten 4G op hun smartphone of tablet om toch op het internet te kunnen. Belnet is in gebreke gebleven, maar het viel al bij al nog mee. Het is snel onder controle gebracht”, aldus de rector. In de hogeschool Howest moesten geen examens uitgesteld worden. “Ik heb wel nog nooit zo weinig mails gehad als dinsdag. Perfect!”, knipoogt algemeen directeur Lode De Geyter.

Nieuwe afspraak maken

Ook stad- en gemeentehuizen werden getroffen, zoals in Harelbeke, Zwevegem en Kortrijk. “De mensen die dinsdagvoormiddag een afspraak hadden in het administratief stadhuis van Kortrijk, zijn stelselmatig opgebeld om hen een nodeloze verplaatsing te besparen. We konden een meerderheid bereiken. Ze moeten gewoon een nieuwe afspraak maken. Enkel het afhalen van reispassen en rijbewijzen lukte”, zegt Joery Beulque, teamcoach Burgerzaken. Er waren verder problemen in onder meer de intercommunale Leiedal en bij de brandweerzone Fluvia. De panne bleef dinsdag een hele dag aanslepen. Alle problemen zouden tegen woensdag opgelost zijn.