Internering na stokslagen in Kortrijkse centrum LSI

23 december 2019

10u28

Bron: LSI 1 Kortrijk De 30-jarige Ghanese vluchteling die op 15 november in het centrum van Kortrijk drie willekeurige voorbijgangers met een houten stok van één meter lang op het hoofd sloeg, moet worden geïnterneerd. Dat besliste de Kortrijkse strafrechter.

Op een vrijdagavond struinde Christopher B. doelloos door het Kortrijkse centrum. Hij voelde zich gefrustreerd nadat hij op straat was beland én op de koop toe was zijn gsm gestolen. Op het Jozef Vandaeleplein, de Jan Baptiste de Jonghestraat en de Vredelaan begon hij plots met een grote houten stok wild in het rond te zwaaien. Hij raakte daarbij drie willekeurige slachtoffers. Twee van hen raakten zwaargewond. De rechter sprak hem vrij voor poging tot doodslag omdat hij niet de bedoeling had iemand te doden, maar veroordeelde B. wel voor opzettelijke slagen en verwondingen.

Psychose

Volgens een deskundige verkeerde B. in een psychose waardoor hij geen controle over zijn daden had. “Door eenmalige drugsgebruik”, aldus zijn advocaat. “Hij verbleef bij een protestantse geloofsgemeenschap in Kortrijk maar moest daar plots vertrekken. Hij stond op straat en was bestolen. Daar kwam hij ook met drugs in contact.” De openbare aanklager vroeg B. onmiddellijk op te sluiten, maar daar ging de rechter niet op in omdat hij vindt dat B. buiten de gevangenis behandeld moet worden. Op vandaag is B. door de vrederechter gedwongen opgenomen.