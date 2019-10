Internering gevraagd voor Surinaamse na bedreigingen, bommelding en belaging jeugdrechter en rechtbankpersoneel LSI

02 oktober 2019

15u27

Bron: LSI 0 Kortrijk Een 49-jarige Surinaamse vrouw is geestesgestoord en moet geïnterneerd worden. Dat vindt de openbare aanklager in Kortrijk op advies van een psycholoog. De vrouw stond woensdag voor de rechtbank terecht voor bedreigingen aan het adres van het personeel van de Kortrijkse jeugdrechtbank en een jeugdrechter, belaging en een valse bommelding. “Ik was verloren en emotioneel gebroken. Ik bied iedereen mijn excuses aan”, klonk het berouwvol.

Dat Mercy R. in het Kortrijkse gerechtsgebouw persona non grata was, is nog zacht uitgedrukt. Sinds ze in mei 2016 een tweede zoontje op de wereld zette, maakten gespecialiseerde diensten zich zorgen om de opvoedingssituatie van het kind. De jeugdrechter werd ingeschakeld om het zoontje in een betere thuis te plaatsen. Dat werkte bij Mercy R. als een rode lap op een stier. Maandenlang terroriseerde ze het personeel van de jeugdrechtbank met (dreig-)telefoontjes, bedreigingen,… Op 21 mei 2019 belde ze maar liefst 18 keer naar de jeugdrechtbank. Ook de jeugdrechter die over het lot van haar zoon moest beslissen, kreeg het hard te verduren. De rechter kreeg een minutenlange tirade met de goorste en lelijkste verwensingen naar het hoofd geslingerd. In een telefoontje dreigde ze er zelfs mee een bom onder het gerechtsgebouw van Kortrijk te leggen.

Berouw

Mercy R. bleef lange tijd samen met haar jongste zoontje spoorloos, tot ze in Antwerpen op een woonboot bij een schipper opdook tijdens een huiszoeking. Ze kreeg het toen ook met de Antwerpse politie aan de stok. “Een internering is de enige manier waarop ze correct begeleid kan worden”, vond de openbare aanklager. De advocaat van R. ging daar mee akkoord. Sinds 26 mei verblijft de vrouw in de cel. Ze lijkt ondertussen wel tot inkeer te zijn gekomen en stuurde een brief met excuses naar de Kortrijkse jeugdrechter en het personeel op de jeugdrechtbank. “Ik besefte niet dat ik ziek was en hulp nodig had”, vertelde Mercy R. aan de voorzitter van de rechtbank in Ieper, die speciaal voor deze zaak vanuit Ieper naar Kortrijk was gekomen. “Ik schaamde me er voor dat ook mijn tweede zoontje geplaatst zou worden. Nu zie ik in dat de hulp en de plaatsing goedbedoeld waren. Mijn zoontjes zitten nu samen bij mijn broer in Nederland en daar ben ik dankbaar voor. Ik ben geen slechte moeder, mijn zoontje liep nooit gevaar.”

Verslag van psycholoog, geen psychiater

Niettegenstaande iedereen het eens is met de internering, dook tijdens het proces een nieuw probleem op. Een internering kan enkel op basis van een verslag van een psychiater, en niet van een psycholoog, bevolen worden. Dat zou betekenen dat Mercy R. nog een hele tijd in de cel moet blijven, tot zo’n verslag is opgemaakt. Maar nu al zorgt het verblijf van de vrouw in de Brugse gevangenis er voor problemen. Zelf vindt ze ook dat ze niet in de cel thuis hoort. Een voorlopige vrijlating lijkt ook problematisch aangezien ze geen vast adres heeft én van Nederlandse nationaliteit is. Uitspraak op 9 oktober.