Internering gevraagd voor man (30) die voorbijgangers met balk op hoofd sloeg Alexander Haezebrouck

18 december 2019

17u06 0 Kortrijk De 30-jarige man die vorige maand drie voorbijgangers met een balk van zo’n meter lang op hun hoofd sloeg, moest zich woensdagmorgen verantwoorden op de rechtbank in Kortrijk. Omdat twee wetsdokters oordeelden dat de man geestesziek is, vraagt het openbaar ministerie om hem te interneren. Zijn advocaat verzet zich daartegen.

De 30-jarige man van Ghanese afkomst sloeg op vrijdagavond 15 november plots drie voorbijgangers met een houten balk van ongeveer één meter lang op hun hoofd. Eén slachtoffer liep een schedelbreuk op, de andere slachtoffers raakten minder zwaar gewond. De eerste feiten speelden zich op het Vandalenplein af waar camerabeelden beschikbaar zijn. Daarna sloeg hij ook toe in de Jan Baptiste de Jonghestraat en in de Vredelaan in Kortrijk. “De politie kon hem kort na de feiten oppakken terwijl hij rustig een pakje frieten aan het eten was alsof er helemaal niets gebeurd was”, zei het openbaar ministerie die de man vervolgt voor poging doodslag. “Twee wetsdokters kwamen tot de conclusie dat hij geestesziek is en kampt met waanideeën. Eén van hen zei zelfs dat de man een gevaar voor de maatschappij is en dat het gevaar op recidive heel groot is. Deze man hoort niet in de gevangenis maar moet geïnterneerd worden en levenslang begeleidt worden, liefst residentieel.” Beklaagde Christopher B. werd vlak de feiten gecolloqueerd in het psychiatrisch centrum van Menen

Uit wraak voor diefstallen

De advocaat van beklaagde Christopher B. verzet zich tegen de internering voor de man. Het was ook helemaal niet duidelijk waarom hij de feiten had gepleegd. Tegen de rechter schepte de man voor het eerst wat duidelijkheid. “Ik was dakloos en moest in het station slapen. Daar werd ik in korte tijd enkele zaken gestolen, waaronder mijn gsm. Ik was razend en wou de dieven die mij hadden bestolen straffen. Ik had helemaal geen intentie om die mensen te doden.” Volgens zijn advocaat is internering niet nodig voor de man. “Hij was in een psychotische toestand omdat hij drugs had ingenomen”, pleitte zijn advocaat. “En dus is hij wel toerekeningsvatbaar. De psychiaters hebben hem kort na de feiten onderzocht, maar ondertussen gaat het beter. Hij is nu sinds een tijdje van de drugs af en hij wordt weer helderder. Ik vraag dat de man nog eens onderzocht wordt nu hij beter is. Hij heeft ook helemaal geen voorgaanden en een blanco strafregister.” Christopher B. kwam in 2004 van Ghana naar ons land als vluchteling maar werd afgewezen. Hij belandde op straat en kwam een man tegen uit Meulebeke die hem onderdak gaf maar ook allerlei karweien moest uitvoeren voor de zaak van de man. Die man werd ondertussen veroordeeld voor mensenhandel. Nadien is Christopher B. wel geregulariseerd geraakt en had hij een onderdak bij de protestantse kerkgemeenschap in Kortrijk. “Hij volgde ook lessen Nederlands, werd begeleid en is ondertussen perfect ingeburgerd”, zei zijn advocaat. “Een tijdje geleden moest hij de kerkgemeenschap verplicht verlaten en belandde hij opnieuw op straat en kwam in contact met druggebruikers. Hij zakte ook zelf weg in de drugs.” De rechter velt een vonnis op 23 december.