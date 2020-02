Internationale topveldrit CAPS Urban Cross komt nog eens vijf jaar naar Kortrijk Tot en met 2024 elke laatste zaterdag van november cyclocross in centrum Peter Lanssens

03 februari 2020

16u17 22 Kortrijk Golazo sluit een contract af voor vijf extra edities van de CAPS Urban Cross Kortrijk. De succesvolle eerste editie op 30 november 2019 op en aan de Groeninge- en Collegebrug, goed voor 9.621 toeschouwers, overtuigt de organisatoren om verder te doen. De editie van 2020 vindt plaats op zaterdag 28 november. “We willen het dan nòg beter doen”, zegt schepen van Sport Arne Vandendriessche.

De eerste editie was een schot in de roos. Dat tonen ook de volgende cijfers aan. Ruim 700.000 mensen volgden de veldrit live op Sporza TV, wat op het vlak van stadsmarketing toch kan tellen. En uit bezoekerscijfers via gegevens van Proximus blijkt dat er de dag van de cyclocross 32.914 unieke bezoekers waren in het stadscentrum van Kortrijk. Dat is 21 procent meer dan op een gewone zaterdag. De stad is verheugd dat Golazo ook de komende vijf jaar voor Kortrijk kiest. Opmerkelijk: de editie van de CAPS Urban Cross Kortrijk van 2020 valt daags voor de wereldbeker in Besançon in Frankrijk, op vijf uur rijden van Kortrijk. Dat laat toprenners zoals Mathieu van der Poel, Eli Iserbyt en Wout van Aert toe om in het najaar beide topwedstrijden met elkaar te combineren.

Het verheugt me om dit topevenement in onze stad te verankeren. (...) En de veldrit zorgt voor heel wat extra bezoekers, wat dus ook goed is voor de lokale handel. Schepen Arne Vandendriessche

Goed voor lokale handel

“We slaan onder het motto ‘never change a winning team’ graag de handen in elkaar met Golazo, tot en met het seizoen 2024-2025. Het verheugt me om dit topevenement in onze stad te verankeren”, zegt schepen van Sport Arne Vandendriessche (Team Burgemeester). “Het kost ons niets omdat we zelf de sponsors aanbrengen. En de veldrit zorgt voor heel wat extra bezoekers, wat dus ook goed is voor de lokale handel.”

Extra drankstanden

De stad trekt wel lessen uit de eerste editie en wil het zeker nog beter doen. Zo treffen de organisatoren voortaan ’s nachts de laatste voorbereidingen. Zodat de Groeningebrug enkel de dag zelf sluit en verkeersproblemen zo beperkt worden. Er wordt ook aan een plan gewerkt om supporters te motiveren met de trein te komen en om handelaars beter te betrekken, met slimme acties. Er wordt verder onderzocht hoe fans van de cross, die centen spenderen in onze winkels en horeca, extra te stimuleren. Zo wordt er bekeken om de Kortrijk Cadeaubon aan een ingangsticket te koppelen. Verder krijgt de site van de cross zelf extra drankstanden en een betere indeling. Want tijdens de eerste editie waren er te lange wachttijden, omdat de drankstanden overbevraagd waren.

Uniek evenement

Golazo en G&V Energy Group zijn tevreden dat de CAPS Urban Cross deel blijft uitmaken van de DVV Verzekeringen Trofee. “Ons vernieuwd programma focust vanaf het seizoen 2020-2021 nog meer op klassiekers en op unieke evenementen zoals de CAPS Urban Cross Kortrijk”, zegt Christophe Impens van Golazo. “Zowel bij het publiek als bij de VIPs viel het parcours van de succesvolle eerste editie enorm in de smaak”, reageert CEO Xavier Dewulf van G&V Energy Group. “Het is voor ons evident om de samenwerking met de stad en Golazo te verlengen en zo ook de naambekendheid van onze CAPS Fuel Card in de regio nog te versterken.”

Meer over Golazo

sport

sportdiscipline

wielersport

veldrijden

Kortrijk