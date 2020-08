Internationale tattooconventie Ink-Town in Xpo schuift naar 2021 op Peter Lanssens

26 augustus 2020

15u55 1 Kortrijk Er komt dan toch geen internationale tattooconventie Ink-Town naar Kortrijk Xpo op 8 en 9 november. De tweede editie is door de coronacrisis geschrapt dit jaar en schuift op naar 6 en 7 november volgende jaar. “De veiligheid van onze artiesten en de bezoekers primeert”, zegt artieste Cindy Frey van het Ink-Town-team.

Ink-Town kende in 2019 een vliegende start, met 110 internationale artiesten en 2.400 bezoekers. “De conventie opnieuw even internationaal en in al zijn charme houden, is dit jaar in tijden van corona niet mogelijk”, zeggen de organisatoren. “Het is ook te moeilijk om de vereiste afstand te bewaren tussen bezoekers en artiesten. Toch blijven we optimistisch: de nieuwe data voor 2021 zijn er al. Ink-Town komt met een nog sterker event terug.”