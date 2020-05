Internationale reuzenstoet in Bissegem uitgesteld naar 25 september 2021: “Te veel onzekerheden nu” Peter Lanssens

24 mei 2020

13u09 0 Kortrijk De reuzengilde Bissegem beslist uit financiële en praktische overwegingen om de op 26 september 2020 geplande derde internationale reuzenstoet te annuleren. De stoet schuift in overleg met de stad Kortrijk op naar 25 september 2021.

De reuzenstoet vraagt een grote organisatie. Er zijn te veel onzekerheden om het dit jaar te doen lukken. “Er zijn te veel vragen”, laat voorzitter Freddy D’hondt van de reuzengilde weten. “Mag het georganiseerd worden? Is het verantwoord om van pijnders (dragers) te wisselen tijdens de stoet? Is de sociale afstand van 1,5 meter haalbaar voor een muziekkorps? Komt er eind september een tweede coronagolf op ons af?”

“We kunnen het verder niet maken om nu sponsoring te vragen. Onze lokale zelfstandigen beleven een moeilijke tijd. We willen achteraf niet met een enorme financiële kater opgescheept zitten. Het is een uitzonderlijke situatie en een moeilijke beslissing, maar onze grootste bekommernis nu is dat iedereen gezond mag blijven en gespaard mag blijven van menselijk en financieel leed. Zodat we volgend jaar onze reuzenstoet kunnen houden. Er waren al veertig reuzen en drie muziekfanfares ingeschreven. Die groeperingen zijn verwittigd dat we hun contracten willen verplaatsen naar 25 september 2021”, besluit voorzitter Freddy D’hondt.