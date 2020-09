Internationaal fotofestival dat volgend voorjaar loopt, nu al voorgesteld aan Leieboorden Joyce Mesdag

14 september 2020

15u50 0 Kortrijk Tachtig lokale fotografen presenteren volgend voorjaar hun werk op Track & Trace, een uniek fotofestival met internationale uitstraling. Het festival is nu al afgetrapt aan de Leieboorden. Fotograaf Danny Veys maakte een groepsfoto van de lokale fotografen, via camera obscura vanuit de Broeltoren en spoelde daarna de foto in de Leie.

“Het Kortrijkse fotofestival Track & Trace zal in het voorjaar van 2021 voor een visueel feest in de binnenstad zorgen”, zegt schepen Axel Ronse (N-VA). “Met dit festival nodigen we bezoekers uit om in de voetsporen te treden van hedendaagse fotografen. Zes lenteweken lang zullen lokale, nationale en internationale fotografen een interactief spoor van beelden nalaten op verrassende binnen- en buitenlocaties in de Kortrijkse binnenstad.”

De invulling van Track & Trace gebeurt door curatoren Lize Rubens, Dieter Van Caneghem en Lieven Lefere. “Opvallend is dat niet enkel nationale en internationale fotografen zullen worden gepresenteerd op het fotofestival”, zegt Ronse. “De curatoren zullen ook sterk inzetten op lokaal talent en nauw samenwerken met lokale fotoclubs Fotoclub Groeninghe en de Koninklijke Kortrijkse Fotoclub en lokaal fotocollectief PxL. Ook de onderwijsinstellingen die een afdeling fotografie hebben, springen mee op de kar. Het is een primeur in Vlaanderen om zoveel lokaal talent een platform te geven in relatie met gerenommeerde namen in de fotografiewereld. De drie jonge curatoren zullen de lokale fotografen ook maximaal ondersteunen door middel van onder meer begeleidingssessies.”

Het parcours zal gratis toegankelijk zijn vanaf 13 maart 2021, dag op dag een jaar na de start van de lockdown. Het festival blijft tot en met 25 april 2021 te bezoeken. Het zal plaatsvinden op verschillende locaties: Texture, het dormitorium van museum 1302, het openluchtzwembad Abdijkaai, de Broeltorens, BK6 en de Paardestallen. Deze hoofdlocaties worden verbonden via een interactieve route met foto’s in de publieke ruimte.