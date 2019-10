Internaat voor jongeren met mentale beperking geopend Peter Lanssens

16 oktober 2019

14u29 4 Kortrijk StudiJO Kouter is geopend in Kortrijk. Een opmerkelijke gebeurtenis, want het is in Zuid-West-Vlaanderen vanuit het Vlaams agentschap VAPH het eerste internaat voor jongeren met een mentale beperking van 12 tot 25 jaar.

De plannen dateren al van 2003, maar bleven omdat er destijds geen geld was lang onaangeroerd. Dat het nu toch zo ver is, is mee te danken aan Mia Cattebeke. De directrice van de school en Multi Functioneel Centrum De Hoge Kouter bleef aandringen tot er in 2016 eindelijk een doorbraak was.

Zelfstanding wonen

Het internaat van 3 miljoen euro, voor 40 procent gesubsidieerd door het Vlaams Infrastructuurfonds VIPA, laat toe dat de jongeren toch in hun eigen omgeving opgroeien. StudiJO (JO verwijst naar jongeren en O naar ontmoeting en ondersteuning, red.) omvat vier leefruimtes met samen 28 kamers, waarvan drie studio’s. In de studio’s oefenen oudere jongeren om zelfstandig te wonen. Het ontwerp is van Dries Goesaert van het architectenbureau DBG.

Polyvalente zaal

Het internaat omvat ook een multimediaruimte, rustruimte, speelruimte in de kelder en polyvalente zaal. Ook buurtbewoners zijn er welkom en verenigingen mogen er vergaderen of activiteiten houden. StudiJO Kouter ligt in de Olmenlaan, nabij de Visserskaai aan het kanaal Bossuit-Kortrijk. De hele buurt krijgt er trouwens een opknapbeurt.