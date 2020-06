Intermezzo in Ring Shopping breidt fors uit om afstandsregels te respecteren Peter Lanssens

05 juni 2020

12u22 10 Kortrijk Eigenaar-uitbater Wereldhave Belgium biedt de horecabazen in het Ring Shopping extra ruimte aan om meer tafels en stoelen te zetten, om hen te helpen afstandsregels te respecteren. Het gebruik van de extra ruimte is de eerste drie maanden gratis. Intermezzo breidt alvast fors uit. Ook andere horecazaken heropenen maandag in het winkelcentrum.

Tearoom en restaurant Intermezzo heropent op maandag 8 juni. “Er komen twaalf extra tafels, telkens met vier stoelen, in de middenzone tussen Intermezzo en optiek Hans Anders”, zegt shoppingmanager Brenda Lombary. Brasserie-tearoom Caffè Lungo heropent ook op 8 juni. De huidige ruimte volstaat er om coronaproof te werken. Youwok heropent eveneens maandag, met 20 vierkante meter extra ruimte indien nodig. Brasserie Ko-No heropent niet meteen, maar binnenkort. Restaurant Lunch Garden heropent niet voor 15 juni. “De keten is het concept aan het herbekijken, want buffetten zijn nu niet toegelaten”, vertelt Brenda Lombary. “Een mogelijkheid is bediening aan tafel. Later meer hierover.” Panos, al open, kan nu ook gebruik maken van een terras buiten.

Sfeervol

Winkel-verwencafé Het Idee, uitgebaat door personen met een verstandelijke beperking, heropent nog niet. “Om de richtlijnen in de zorg te respecteren, het personeel valt onder een risicogroep voor het coronavirus.” Wereldhave bekostigt een uniforme aankleding voor de horeca-uitbreidingen. “Zo bakenen we de uitbreiding van Intermezzo met mooie schermen en planten af. Het wordt sfeervol en gezellig”, verzekert Brenda Lombary. Er blijft altijd voldoende doorgang voor voorbijwandelende shoppers. Ook alle hygiëneregels worden gevolgd.