Intercommunale W13 wil lokale contacttracing in Zuid-West-Vlaanderen: “Wat federaal enkele dagen duurt, kunnen wij hier op één dag” Joyce Mesdag

19 juli 2020

11u23 0 Kortrijk W13, de Intercommunale voor Welzijnsbeleid, heeft concrete plannen om in onze regio ook aan ‘contacttracing’ te doen. Wie een positieve test aflegt, zou dan gecontacteerd worden door een ambtenaar van de gemeente waarin hij of zij woont. “We willen op die manier tijd winnen, want nu gaat federaal te veel tijd verloren”, zegt voorzitter Philippe De Coene (sp.a).

De Leiestreekregio heeft zich al een paar keer laten opmerken in de cijfers van Sciensano. Moorsele bleek een dikke week geleden nog een ‘hotspot’ te zijn als het op de verspreiding van het coronavirus aankomt, die twijfelachtige eer gaat nu naar Lendelede. Daar zijn er 35 besmettingen per 100.000 inwoners. Alles boven de 20 is zorgwekkend. Kortrijk had er gisteren 26, maar sinds de update vanmorgen zijn dat er ‘maar’ 20 meer. Plaats drie is voor Menen, waar er 18 werden genoteerd per 100.000 inwoners.

Bij W13 spelen ze al een tijdje met het idee om lokaal aan contacttracing te doen. Door de ietwat hogere cijfers wordt er nu wat sneller werd van gemaakt. “Er is al een eerste overleg geweest, en morgen gaan we met W13 nog eens samenzitten met de Huisartsenkring en de drie Eerstelijnszones van Kortrijk, Waregem en Menen, dat zijn de vertegenwoordigers van de zorgsector”, zegt Philippe De Coene, voorzitter van W13).

“Op federaal niveau wordt te veel tijd verloren”, zegt Philippe De Coene. “Dat komt omdat zij daar elke dag een 200-tal nieuwe besmettingen te verwerken hebben. Voor onze regio zijn dat er neem nu een 15-tal. Regionaal kan je veel sneller op de bal spelen.”

W13 wil aan de Huisartsenkring voorstellen dat Huisartsen bij een positieve test naar W13 bellen. “Op dat moment zou dat enkel het aantal positieve tests zijn dat wordt gecommuniceerd, nog niet de naam. W13 zou elke dag naar elke gemeente bellen om te melden hoeveel inwoners er op hun grondgebied positief getest werden. Op dat moment kan de gemeente al inschatten of het om alleenstaande gevallen gaat, of of er sprake is van een echt probleem.”

Beëdigde ambtenaars

Daarna zou een ambtenaar van de gemeente of stad, die een eed heeft afgelegd en met ‘gevoelige info’ kan omgaan, naar de huisarts bellen die een positieve test heeft afgenomen. “Op dat moment zou die ambtenaar dan de naam en contactgegeven doorkrijgen. Die zou dan bellen naar de inwoner die positief werd getest, zodat die kan nagaan met die hij of zij in contact is geweest, en die mensen ook verwittigd kunnen worden.”

Of dat mag, zonder de privacy van de inwoners te schenden, is nog maar de vraag. “Maar aangezien het federaal mag, dat die namen op een bepaald moment doorgegeven worden, zou dat hier ook moeten kunnen”, zegt De Coene. “W13 bijvoorbeeld zou nooit de identiteit te horen krijgen. We zouden als het ware enkel een gesloten enveloppe doorgeven van de Huisartsen naar de bewuste ambtenaar.”

Het is de bedoeling dat dat via een softwaresysteem gebeurt, maar als dat niet snel genoeg op punt kan staan, kan gestart worden op de ouderwetse manier: met een telefoontje. “We hopen dat we binnen een dikke week kunnen starten.”