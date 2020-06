Intercommunale Leiedal viert 60ste verjaardag met kunstenparcours Contrei LSI

09 juni 2020

14u29

Bron: LSI 0 Kortrijk Intercommunale Leiedal uit Kortrijk, dat in 13 steden en gemeenten in Zuid-West-Vlaanderen actief is, viert haar zestigste verjaardag. Het doet dat onder meer met de organisatie van een kabbelend kunstenparcours op en rond het water Contrei.

Leiedal ontstond op 9 juni 1960 als intercommunale rond ruimtelijke ordening en socio-economische vraagstukken. De projecten die doorheen 60 jaar zijn opgezet of ondersteund zijn talrijk: industriezones Gullegem-Moorsele, Kortrijk-Noord, Evolis, de centralisatie van de graafwerken voor de aanleg van de E3/E17 en de ontwikkeling van een recreatiedomein rond de putten die we nu als De Gavers in Harelbeke kennen, de transportzone Lar in Rekkem (Menen), de containerterminal in Avelgem, de herbestemming van de Transfosite in Zwevegem, de Leiedoortocht in Kortrijk, Budafabriek,…

Om de zestigste verjaardag te vieren organiseert Leiedal van 9 juli tot 26 oktober het kabbelend kunstenparcours Contrei op en langs het water in 13 Zuid-West-Vlaamse steden en gemeenten. Zestien kunstenaars en ontwerpers uit binnen- en buitenland nodigen het publiek uit om de streek te verkennen, mee te reflecteren op en over het water en de dialoog aan te gaan over het belang ervan. Ze zullen een interessante mix van land art, landschapsarchitectuur, geluidskunst en kinetische installaties vormen. Contrei moet ook een hefboom voor het fietstoerisme in Zuid-West-Vlaanderen worden. Leiedal kan daarvoor rekenen op de ondersteuning van Toerisme Leiestreek en Westtoer die het kunstenparcours helpen ontsluiten aan de hand van drie fietslussen. Meer info de komende weken via deze link.

Daarnaast heeft Leiedal ook zelf nog bouw- en uitbreidingsplannen op het President Kennedypark, zal het investeren in reconversie van stationsomgevingen in Menen, Kortrijk en Waregem, in ontsluiten van onroerend erfgoed zoals het Vlaspark in Kuurne of het zwembad in Spiere-Helkijn, werken rond waterhuishouding in rivieren en beekvalleien, de realisatie van warmtenetten,… Het geplande verjaardagsfeest in Départ in Kortrijk is door de coronacrisis uitgesteld naar 10 december.