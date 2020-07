Inschrijvingen voor residentie Meerlenhof starten Peter Lanssens

20 juli 2020

06u35 0 Kortrijk Groep Meyhui sloot eind 2019 in de Damkaai. De bekende detailhandel zat er 47 jaar. Op het domein komt de nieuwe residentie Meerlenhof, met 5 woningen en 19 appartementen. Het project moet het Buda-eiland als groene stadswijk in hartje Kortrijk verder versterken. Kandidaat-kopers kunnen zich vanaf nu inschrijven op een voorverkooplijst. De officiële verkoop start in het najaar. Vanaf dan worden de verdere plannen en de prijzen en oppervlaktes vrijgegeven.

Residentie Meerlenhof wordt een stijlvol en residentieel project, waar de familie Meyhui en Koramic Real Estate een samenwerkingsakkoord voor afsloten. Het moet een unieke woonplaats worden. Dat is alvast het uitgangspunt van Link Lab Architecture en Markland Architecten. De gebouwen links in de Damkaai, het gaat daar over een onderdeel van het gewezen ‘Fabrique de plaques photographique Léaucourt’ uit 1894 en een aanpalend pand uit 1920, worden gerenoveerd en omgevormd tot vijf nieuwe ééngezinswoningen. Ze krijgen elk drie slaapkamers en een privaat terras en tuin. De vroegere detailhandel en enkele magazijnen worden gesloopt. Daar aan de oude Leie-arm komen dertien nieuwe ‘Leie-appartementen’ in de plaats. Achter de Leie-appartementen komen in een verbouwd magazijn nog eens zes nieuwe ‘park-appartementen’, met inbegrip van een gemeenschappelijke sierlijke tuin van 2.500 vierkante meter. Info: www.meerlenhof.be.