Inrichting nieuwe groene long in Bissegem gestart Peter Lanssens

24 september 2019

15u23 3 Kortrijk De heraanleg van stadsgroen Ghellinck in Bissegem is gestart. Dit moet de deelgemeente van Kortrijk een nieuwe groene long geven. Arbowar voert de werken uit. Ze duren tot eind 2019 en kosten 412.000 euro. “Het wordt een groen en biodivers gebied, midden in een sterk verstedelijkte zone”, zegt schepen van Milieu en Biodiversiteit Bert Herrewyn (sp.a).

Inwoners en geïnteresseerden dienden 426 ideeën in. Studiebureau Omgeving nam ze mee bij de opmaak van het ontwerp. Er komt een verbinding voor fietsers, tussen Waterhoennest en Ghellinckdreef. Ook voorzien: tal van wandelpaden met toegangen via de Delaere- en Lisdoddestraat en Gullegemsesteenweg. Eveneens op de planning: vier zitplekken, een natuurspeelzone, zones voor hoogwaardig en waardevol grasland, het behoud van de belangrijkste zichtassen richting hoeve Armengoed en drie nieuwe poelen, waaronder een natuurspeelpoel. Rond de natuurspeelpoel komen spelelementen zoals stapstenen, een steltenparcours en balanceerstammen. Aan de ingangen komen infozuilen. Aan de ingangen bij de Gullegemsesteenweg en Lisdoddestraat komen fietsbeugels. Er is op woensdag 25 september een infomoment voor buurtbewoners, om 16 uur in hoeve Armengoed.