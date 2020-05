Inner Wheel koopt 20 laptops voor school Athena Drie Hofsteden Peter Lanssens

12u01 0 Kortrijk Serviceclub Inner Wheel heeft twintig laptops voor de secundaire school Athena Drie Hofsteden in Kortrijk gekocht. Want om kwalitatief afstandsonderwijs mogelijk te maken, moet elk gezin waar leerlingen school lopen over een laptop beschikken.

“Er worden vanuit de Vlaamse overheid extra laptops aangeboden voor het secundair onderwijs, maar de vraag naar ICT-ondersteuning vanuit de gezinnen blijft groter dan het aanbod”, zegt Frank Derycke, directeur van Drie Hofsteden. “We gingen na een interne bevraging op zoek naar extra financiële ondersteuning. Om in enkele mobiele laptopklassen te investeren. We lenen deze laptops via een afsprakennota voor afstandslessen uit.”

“We zetten diezelfde laptops dan volgend schooljaar blijvend in voor mobiele klasprojecten, taalondersteuning, de modules remediëren en excelleren, inhaallessen enzovoort. De leden van serviceclub Inner Wheel zijn overtuigd dat digitaal onderwijs enorme uitdagingen met zich meebrengt. Ze beslisten in overleg dan ook om in te gaan op onze gemotiveerde aanvraag voor laptops. Ook voor de Okan (Onthaalklas Anderstalige Nieuwkomers, red.) afdeling worden enkele tablets voor de lessen voor beginners voorzien. We zijn enorm verheugd dat Inner Wheel de ontwikkelingskansen van onze leerlingen mee versterkt”, aldus Frank Derycke.