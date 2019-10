Inleefreis naar China kostte politiezone Vlas 1.700 euro, oppositieraadslid is scherp: “Voor extra mensen is er nooit geld, voor snoepreisjes wél” Joyce Mesdag

22u43 0 Kortrijk Een inleefreis naar China heeft politiezone Vlas 1.700 euro gekost. Dat bleek uit een antwoord van Vincent Van Quickenborne, voorzitter van het politiecollege, op een vraag die raadslid Wouter Vermeersch (Vlaams Belang) stelde op de politieraad. Vermeersch reageert verbolgen. “Dit terwijl er nooit geld is voor extra mensen bij de politie”, fulmineert hij.

Gouverneur Decaluwé ging samen met dertien korpschefs, zes burgemeesters en de directeur van de politieschool op een tiendaagse studiereis naar China. Wouter Vermeersch vroeg in de politieraad wie aanwezig was namens politiezone Vlas en hoe de factuur werd betaald. Burgemeester Francis Benoit heeft politiezone Vlas vertegenwoordigd op die studiereis. De zone heeft 1.700 euro betaald voor die reis, Benoit betaalde 2.550 euro uit eigen zak.

Niet onschuldig

“Burgemeester Benoit gaf uitvoerig toelichting bij wat hij een ‘inleefreis’ noemde”, zegt Wouter Vermeersch, die het nut van de reis in vraag stelde. “Zowel professioneel als privé heb ik heel vaak China bezocht. De Chinese steden verschillen sterk van West-Europese steden. Bovendien gelden in China andere opvattingen over privacy, overheidstoezicht en vrijheid. De veiligheidsuitdagingen zijn compleet anders. Deze ‘inleefreis’ is niet onschuldig, dat blijkt ook uit de duidelijke waarschuwingen door staatsveiligheid die de delegatie onvoorzichtig naast zich neerlegde. De politiebonden wijzen er terecht op dat er nooit geld is voor extra mensen en middelen voor ónze politie, maar blijkbaar wel voor dit soort snoepreisjes.”

Softwaretechnologie

Benoit is wel nog altijd overtuigd van het nut van de reis naar China. “Het was heel leerrijk. Ze staan daar veel verder op het vlak van softwaretechnologie dan in ons land. Wagens zijn er bijvoorbeeld uitgerust met een systeem dat op basis van hoe vaak de bestuurder met zijn ogen knippert, bepaalt hoe vermoeid die is, zodat de wagen kan rekening houden met een tragere reactiesnelheid. Of een kind dat verloren is gelopen, kan via camera’s met gezichtsherkenning, sneller teruggevonden worden. Als er ergens verkeersproblemen zijn, worden de tijden dat verkeerslichten groen en rood aangeven automatisch aangepast, enz. Van Quickenborne kon niet gaan naar China, dus ik heb hem op die trip vervangen. Ik ben ook de enige die voor de politiezone Vlas is meegegaan. Je kan deze trip volgens mij best vergelijken met een opleiding die werknemers in de privésector ook wel nu en dan eens volgen.”