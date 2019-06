Infoavond rond assistentieflats in Franse Pyreneeën VDI

14 juni 2019

16u25

Bron: VDI 0 Kortrijk Binnenkort begint de bouw van woonproject ‘Entre Mer et Montagne’ in het dorpje Villelongue-dels-Monts in de Franse Pyreneeën. Het gaat om de realisatie van dertig assistentieflats door Ludo Timmermans, directeur van woonzorgcentrum Sint-Vincentius in Ten Bosse in Deinze. Op vrijdag 21 juni volgt er een projectvoorstelling in Kortrijk.

“De bouw van dit complex is een droom die ik al langer koester”, vertelt Ludo Timmermans. “Het gaat om dertig assistentieflats voor een brede doelgroep. Ze zijn du niet enkel voor senioren bestemd, maar er kunnen bijvoorbeeld ook mensen met een beperking terecht”. Het is zowel bedoeld voor permanent verblijf in koop- of huur-vorm als voor kortere formules: “Stel, je moeder is 75 aar oud en ging vroeger graag op reis, dan kan zij voor een periode van minimum twee weken een flat huren.”

Er komt iedere dag een woonassistent langs en alle dienst- en zorgverlening wordt lokaal aangestuurd, maar wel gecoacht vanuit het woonzorgcentrum in Deinze. Daarvoor werd de aparte vzw Réseau de Soins Vincent opgericht. “Naast de flats bevindt zich een goed Frans rusthuis voor mocht er dringend nood zijn aan extra zorg”, verzekert de directeur.

Op vrijdag 21 juni volgt er in Budalys op de Dam 2 B in Kortrijk om 14 uur een projectvoorstelling van ‘Entre Mer et Montagne’. Info en inschrijven via 0478/03.52.68.

Meer info over het project kan u hier lezen en op www.reseaudesoinsvincent.fr