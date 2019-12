Influencers promoten Kortrijk bij 250.000 volgers: “Voluit inzetten op de nieuwe generatie” Peter Lanssens

11 december 2019

17u00 3 Kortrijk Vijf invloedrijke influencers zakken tijdens de winter elk een weekend naar Kortrijk af om fijne adresjes in de kijker te zetten. De influencers zijn Anne Cornut van online magazine Maison Slash en de blog Mama van Vijf, modeblogger en YouTuber Paulien Riemis, beautyblogger en make-upartieste Nanja Massy, de Noord-Franse Anne Eeckeman van de blog ‘Le Chien à Taches’ en interieurstyliste Anne-Catherine Gerets met haar blog cloclo.be. Ze hebben op Instagram alleen al samen bijna 250.000 volgers. Hun komst is dus onbetaalbare reclame voor Kortrijk.

De influencers gaan met een mini-reisgids, voor elk van hen op maat ontworpen, op ontdekking door de stad. Ze delen hun tips en ervaringen via hun eigen kanalen en maken ook video’s en blogs die op een nieuwe website gebundeld worden. Zo kan iedereen er nadien hun interessant reisprogramma raadplegen. “We zetten naast onze klassieke campagnes ook op de nieuwe generatie in. Want de marketingwereld is door het internet in ijltempo veranderd”, zegt schepen van Economie Arne Vandendriessche (Team Burgemeester). “We promoten Kortrijk nu ook doelgericht op sociale media, via de zorgvuldig uitgekozen influencers. We werken hiervoor samen met expert en creatieve duizendpoot Hannes Coudenys uit Kortrijk.”

Beste Instagramhotspots

De influencers bereiken vaak een ander publiek dan klassieke advertentiekanalen. Hun boodschap is authentieker. Je ziet ze de stad echt beleven omdat ze plekken bezoeken, shoppen en op restaurant gaan. Ook leuk: de beste Instagramhotspots van Kortrijk worden op dezelfde nieuwe site in een mooi overzicht gegoten. Zo kunnen influencers, inwoners en bezoekers ermee aan de slag. Want ‘Instagrammability’ is voor veel jongeren bepalend bij het kiezen van hun volgende reisbestemming. Voorbeelden zijn gekleurde huizen in de Hagedissenstraat, de verlaagde Leieboorden, de Collegebrug en bar ’t Plein. Slotsom: Kortrijk wil met de campagne een imago van creatieve stad met grote economische waarde uitdragen. Kortrijk heeft zich verder ontwikkeld als een stad met onder meer een ruime variatie aan restaurants, cafés, koffiebars, coole hang-outplekken en shops.

Volg alles hier

Volg alle posts op www.kortrijkby.be. Je kan de influencers ook via hun eigen kanalen volgen: klik op Anne Cornut, Paulien Riemis, Nanja Massy, Anne Eeckeman en Anne-Catherine Gerets.