Indrukwekkende lichtshow aan zwembad Lago Weide viert opening vijf nieuwe glijbanen: “Als een feniks herrezen” Peter Lanssens & Alexander Haezebrouck

25 oktober 2019

20u27 5 Kortrijk De vijf nieuwe glijbanen van zwembad Lago Weide openen op zaterdag 26 oktober. Precies acht maanden nadat de vorige verwoest werden door een brand. Een lichtshow zette vrijdagavond de opening al kracht bij. “Ze zijn als een feniks uit hun as herrezen”, sprak Vincent Van Quickenborne (Team Burgemeester) de aanwezigen toe.

Honderden mensen kwamen om 19 uur samen in het ecologisch park op Weide, met zicht op het zwembad en de nieuwe glijbanen. Ze pikten eerst een optreden van Kortrijk Drumt mee. Gevolgd door een spectaculair licht- en klankspektakel. De show blikte terug op het inferno en richtte nadien het vizier op de opening van de nieuwe glijbanen zaterdag.

150 brandweermannen en hun familie mogen ze zaterdagochtend vroeg eerst uitproberen, als dank voor de snelle en gerichte interventie van acht maanden geleden. “Het was niet de zwaarste, maar wel de meest bizarre brand die ik al meemaakte”, zegt Hans Van Poucke, luitenant van de hulpverleningszone Fluvia en overste van de brandweerpost Kortrijk. “Toen we aankwamen, zagen we de verlichting branden binnen. Er was ook geen rook binnen, alsof er niks aan de hand was. Maar op het dak was het een vuurzee van jewelste. Het was een surrealistisch beeld. We verrichtten goed werk. Door het vuur strategisch aan te vallen, konden we het indijken. Maar we geven ook eerlijk toe dat het gebouw ons hielp. Zo is het dak geïsoleerd en beveiligd volgens de nieuwe wetten. Mocht het een klassiek dak zijn met asfalt, was het hele zwembad zeker volledig verloren gegaan. Deze brand zal me altijd bijblijven”, aldus Hans Van Poucke. Er bestreden 127 brandweermannen de vuurzee. Er werden vier autopompen, vier commandowagens en negen tankwagens ingezet.

Snelheden tot 36,2 kilometer per uur

Acht maanden later zijn de nieuwe buizen van het bedrijf Klarer Wasserrutschen dus af. Goed voor 717 meter aan glijbaanplezier, de wildwaterbaan inbegrepen. Die lengte aan glijbaanplezier in één zwembadcomplex is een record in België. Je haalt in de buizen snelheden tot 36,2 kilometer per uur. Het is voor waterratten vanaf zaterdag kicken in de groene orkaanbandenglijbaan en rode tyfoonturbo vanaf 8 jaar, de blauwe twisterabyss met tol en de witte tornadoduoslide vanaf 10 jaar en de zwarte stormblackhole vanaf 12 jaar.