Indrukwekkende erehaag voor overleden voetballertje Emiel (13): “You’ll never walk alone” Peter Lanssens

19 december 2019

21u03 44 Kortrijk Het was tot nu hét emomoment van De Warmste Week: de erehaag én het luid applaus voor de collega-spelers, vrienden en familie van wijlen Emiel Degrande (13) uit Gullegem, donderdagavond op het Nelson Mandelaplein in Kortrijk.

‘Grendelke’, speler bij de U15 van FC Gullegem, overleed op dinsdag 10 september aan de gevolgen van een hartaderbreuk. Een groep van zo’n honderd mensen hield een gesponsorde wandeling van Gullegem naar Kortrijk. Toen ze hun intrede maakten op het Mandelaplein, weerklonk ‘You’ll never walk alone’ door de luidsprekers. Veel mensen kregen er kippenvel en tranen in de ogen van. “Indrukwekkend en emotioneel”, vertelde trainer Kenneth Waelkens.

We zijn onze beste verdediger kwijt trainer Kenneth Waelkens

Hartekinderen

“We zijn onze beste verdediger kwijt”, aldus trainer en spelers. Emiel was een geliefde jongen. ‘Grendelke’ was de lijm die de ploeg aan elkaar hield. Zijn spelers-vrienden blijven met truitjes met zijn foto op trainen en spelen. Het zal nooit nog hetzelfde zijn, zonder Emiel. Niemand zal ooit nog met zijn nummer 3 spelen bij FC Gullegem. De ploeg hield naast een gesponsorde wandeling ook nog een eetfestijn, vorige zaterdag in de kantine van de voetbalploeg. Beide initiatieven samen brengen 3.000 euro op voor Hartekinderen. Die vereniging brengt ouders met kinderen of jongeren met een aangeboren en/of verworven hartafwijking bij elkaar.