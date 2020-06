Inbrekers Villa Marquette kunnen ontkomen Alexander Haezebrouck

09 juni 2020

16u31 0

De politie werd dinsdagmorgen opgeroepen omdat er twee verdachte personen in en rond het leegstaand voormalig restaurant / hotel Villa Marquette in de Cannaertstraat in Marke waren opgemerkt. De politie snelde ter plaatse en startte een zoekactie. Ze kregen ook een melding dat één van de verdachte personen de E17 te voet had overgestoken. De politie kamde daarna ook nog het bos rond de Libel uit aan de overkant van de autosnelweg, maar moest uiteindelijk hun zoekactie staken toen ze niets meer vonden. Er duiken wel geregeld personen op die binnen breken in de leegstaande Villa Marquette. Villa Marquette is al sinds 2011 gesloten. De voormalige sterrenzaak kwam in 2016 in het nieuws toen het leger en de politie een halve dag zochten naar terreurwapens en explosieven. Er waren toen sterke aanwijzingen dat terroristen er wapens hadden verstopt nadat in Frankrijk een aanslag werd vermeden. Op het domein van Villa Marquette werd toen niets gevonden.